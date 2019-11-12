Зеленая энергетика начала активно использовать водород: как это работает

Использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы
Об этом говорится в статье на сайте компании Avenston. Общая стоимость рынка водорода к 2022 году достигнет $155 млрд, отмечают аналитики.
Благодаря использованию водорода, производители "зеленого" электричества могут "преобразовывать" полученную энергию в энергоноситель, который успешно используется в различных отраслях. Аналитики отмечают, что чаще всего для получения водорода используют солнечную энергетику.
Интеграция возобновляемой энергии в сектора конечного потребления с помощью водорода
https://avenston.com
Водород можно получить из органических материалов (ископаемое топливо и биомасса), термохимическим способом, с помощью электролиза (расщепления воды на водород и кислород), а также добыть его с помощью бактерий и водорослей.
Способы получения возобновляемого водорода
https://avenston.com
Стоит отметить, что солнечная энергия часто используется для получения водорода. К примеру, при термохимическом синтезе используется высокая температура, полученная от концентрированной солнечной энергии.
В разных странах по-разному используют водород в качестве энергоносителя. Например, в Бельгии ученые создали панель, которая использует солнечную энергию и влажность воздуха для получения водорода. В Австралии бывший завод Toyota станет местом, где энергию солнца используют для добычи водорода, который впоследствии станет частью топливных элементов для заправки экологически чистых авто.
При этом в Норвегии избыточную энергию от гидроэлектростанций конвертируют в водород, который затем перепродают на международных рынках. В Швейцарии мощности гидроэлектростанций будут использовать для синтеза водорода и заправки гибридных электромобилей.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:
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