Главная Новости
12 ноября • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

Зеленая энергетика начала активно использовать водород: как это работает

590
Читать материал на украинском

Использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы

Об этом говорится в статье на сайте компании Avenston. Общая стоимость рынка водорода к 2022 году достигнет $155 млрд, отмечают аналитики.

Новости
В Лондоне начнут использовать автобусы на водороде: как они выглядят

Благодаря использованию водорода, производители "зеленого" электричества могут "преобразовывать" полученную энергию в энергоноситель, который успешно используется в различных отраслях. Аналитики отмечают, что чаще всего для получения водорода используют солнечную энергетику.

Интеграция возобновляемой энергии в сектора конечного потребления с помощью водорода

Интеграция возобновляемой энергии в сектора конечного потребления с помощью водорода

https://avenston.com

Водород можно получить из органических материалов (ископаемое топливо и биомасса), термохимическим способом, с помощью электролиза (расщепления воды на водород и кислород), а также добыть его с помощью бактерий и водорослей.

Способы получения возобновляемого водорода

Способы получения возобновляемого водорода

https://avenston.com

Стоит отметить, что солнечная энергия часто используется для получения водорода. К примеру, при термохимическом синтезе используется высокая температура, полученная от концентрированной солнечной энергии.

Новости
Между бензином и электричеством: составлен ТОП водородных автомобилей

В разных странах по-разному используют водород в качестве энергоносителя. Например, в Бельгии ученые создали панель, которая использует солнечную энергию и влажность воздуха для получения водорода. В Австралии бывший завод Toyota станет местом, где энергию солнца используют для добычи водорода, который впоследствии станет частью топливных элементов для заправки экологически чистых авто.

При этом в Норвегии избыточную энергию от гидроэлектростанций конвертируют в водород, который затем перепродают на международных рынках. В Швейцарии мощности гидроэлектростанций будут использовать для синтеза водорода и заправки гибридных электромобилей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Темы
Солнечные панели Ветрогенераторы
Место
США
Теги
альтернативная энергетика Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения