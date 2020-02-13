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13 лютого • оновлено в 11:37
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/ Зелена енергія та новини екології

Відмова від нафти й газу: озвучено перспективи переходу України на водень

1.6т
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Україні слід вивчати всі можливості потенціалу відновлюваної енергетики (ВДЕ) країни й приділити особливу увагу видобуванню водню.

Про це в інтерв'ю Kosatka.Media заявив експерт з поновлюваних джерел енергії Степан Кудря. За його словами, варто добувати чистий водень із надр України.

Ілюстрація

Ілюстрація

tractebel-engie.com/

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"Це не погано. У Малі є такі свердловини. Потрібно бурити, але це буде недешево. Хоча кілометр свердловини коштує майже $1 млн, цим теж треба займатися", – заявив учений.

Експерт підкреслив, що якщо з'ясується наявність водню під землею на території України, то його можна підключити відразу в магістралі.

"Навіть якщо він виявиться не такий чистий, як потрібно для паливних елементів, то його можна буде спалювати в котлах або доочищувати й заправляти автомобілі. І нам потрібно в цьому напрямі працювати", – уточнив Кудря.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики в промислові й побутові процеси.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Юг Руси
Юг Руси
Отже - Хвантазёры ))))))))))))))))))))))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, зачем вы таки ипануты?
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