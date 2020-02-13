Відмова від нафти й газу: озвучено перспективи переходу України на водень

Україні слід вивчати всі можливості потенціалу відновлюваної енергетики (ВДЕ) країни й приділити особливу увагу видобуванню водню.

Про це в інтерв'ю Kosatka.Media заявив експерт з поновлюваних джерел енергії Степан Кудря. За його словами, варто добувати чистий водень із надр України.

Ілюстрація tractebel-engie.com/

"Це не погано. У Малі є такі свердловини. Потрібно бурити, але це буде недешево. Хоча кілометр свердловини коштує майже $1 млн, цим теж треба займатися", – заявив учений.

Експерт підкреслив, що якщо з'ясується наявність водню під землею на території України, то його можна підключити відразу в магістралі.

"Навіть якщо він виявиться не такий чистий, як потрібно для паливних елементів, то його можна буде спалювати в котлах або доочищувати й заправляти автомобілі. І нам потрібно в цьому напрямі працювати", – уточнив Кудря.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики в промислові й побутові процеси.

Коли в Україні заборонять весь пластик - дізнайся першим в Telegram GreenOboz