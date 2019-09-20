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20 сентября • обновлено в 13:49
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Google потратит миллиард на покупку "зеленых технологий"

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Руководство корпорации Google сообщило о крупнейшей в истории компании инвестиции в источники возобновляемой энергии на территории Европейского Союза.

Об этом в Хельсинки заявил глава Google Сундар Пичаи, передает издание TechCrunch, которое отмечает, что новые проекты увеличат размер инвестиций ИТ-гиганта в чистую энергетику до $2 млрд.

Google потратит миллиард на покупку "зеленых технологий"

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"С 2017 года 100% наших операций осуществлялись за счет возобновляемой энергии. На этой неделе мы сделали самую большую покупку возобновляемой энергии в нашей истории, почти половина которой будет производиться в Европе через запуск 10 новых энергетических проектов. Следствием заключенных соглашений станут инвестиции в размере свыше миллиарда евро в новую энергетическую инфраструктуру ЕС", - отметил Пичаи.

По его словам, речь идет об одном проекте в Бельгии, пяти - в Дании, двух - в Швеции и еще двух - в Финляндии.

"Здесь, в Финляндии, это два проекта в сфере ветряной энергетики, они дадут энергию в объеме 255 МВт. Это более чем вдвое увеличит объем используемой нами возобновляемой энергии в этой стране", - отметил он.

Он также отметил, что ранее инвестиции Google были в основном направлены на ветровую энергетику, однако новые вложения по большей части пойдут на солнечную из-за падения цен на энергию солнца.

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Темы
Ветрогенераторы Солнечные панели
Место
Финляндия
Теги
альтернативная энергетика Google
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