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Очистить океан от пластика: назван способ

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Ученые разработали технологию, которая позволит перерабатывать пластик прямо в океане при помощи специальных устройств, которые будут ускорять его распад на воду и СО2.

Изобрели устройство, при помощи которого можно раскладывать океанический пластик на углекислый газ и воду, сообщают “Факты” со ссылкой на MATTER – международный научно-технологический журнал. Новшество представляет собой нанокатушки, благодаря которым будет ускорен процесс переработки пластика на углекислый газ и воду.

Очистка вод от пластиковых отходов - одна

Очистка вод от пластиковых отходов - одна

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Эти микроскопические устройства в виде пружин размером около одного микрометра со специальным покрытием из атомов азота и марганца создают так называемый активный кислород, который ускоряет разрушение пластика.

Во время экспериментов на растворах с микропластиком ученые выяснили, что количество пластика в них под действием нанокатушек сократилась с 50% до 30%. Катушки потом можно легко удалить из воды при помощи магнитов. Кроме того их можно использовать повторно.

Если разработчикам удастся применить изобретение на практике, это поможет решить острейшую проблему засорения вод Мирового океана неразлагаемыми отходами. OBOZREVATEL ранее писал об ужасающих показателях загрязнения ими Черного моря. И проблема очистки от пластикового мусора морских вод до сих пор эффективного глобального решения не имеет.

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Тема
Жизнь в стиле эко
Теги
Экология Green Oboz
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