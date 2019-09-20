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20 сентября • обновлено в 07:44
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/ Биоэнергетика

Инженеры Британии придумали "бесшумный" тип биосамолета

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Стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая отмечает, что прототип получил кодовое название Bio Electric Hybrid Aircraft (BEHA).

Концепт самолета

Концепт самолета

faradair.com

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В нынешнюю модель — M1H, — согласно планам, включена запатентованная конфигурация тройного кольцевого крыла, придающего самолету внушительную подъемную силу, которая обеспечивает возможность быстрого взлета и посадки (Short Take-Off and Landing, STOL).

"Многофункциональный самолет BEHA M1H позволит операторам предоставлять услуги воздушного транспорта и совершать регулярные перелеты: к примеру, днем для пассажирских перевозок, а ночью — для грузовых. Это открывает новые возможности, которые не обслуживаются существующими воздушными судами", — утверждает управляющий директор Faradair Aerospace Нил Клафли.

Инженеры Британии придумали "бесшумный" тип биосамолета
Инженеры Британии придумали "бесшумный" тип биосамолета

Инженеры установят на M1H электродвигатель, который будет использоваться для взлета и посадки.

Он позволит самолету производить более чем в два раза меньше шума, чем самолеты с традиционным двигателем.

В Faradair Aerospace утверждают, что при взлете машина будет производить только 60 дБА — у обычных реактивных самолетов этот показатель достигает 140 дБА.

Непосредственно для полета, а также для подзарядки электродвигателя в задней части летательного средства установят турбовинтовой двигатель мощностью 1600 лошадиных сил.

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По словам представителей британского стартапа, самолет сможет приземляться и взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос — ему потребуется лишь 300 метров.

Достичь такого результата планируется с помощью "векторной тяги", которую обеспечат два противовращающихся пропеллера, особая форма крыла и легкий корпус из углеродных композитов.

Предполагается, что летательное средство будет развивать скорость до 370 километров в час.

Инженеры Британии придумали "бесшумный" тип биосамолета
Инженеры Британии придумали "бесшумный" тип биосамолета

Первый коммерческий полет нового летательного средства намечен на 2025 год.

Воздушное судно будет работать на биотопливе вместо традиционного реактивного топлива, что делает его более экологичным.

Использование электричества для посадки и взлета сократит расходы на перелет, что должно привести к снижению стоимости билета для пассажиров и, вероятно, привлечет новых клиентов.

Компания также утверждает, что конфигурация самолета может быть изменена с пассажирского на грузовой всего за 15 минут, что делает его еще более привлекательным для перевозчиков, которые хотят использовать его в разном виде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компании Shell, British Airways и Velocys хотят построить первый в Европе крупный завод по производству реактивного топлива из бытовых и коммерческих отходов.

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Место
Великобритания
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