Кінець епохи сміття: британська студентка винайшла новий тип пластика

Випускниця британського Університету Сассекса створила з водоростей і відходів рибної промисловості біопластик, що розкладається за кілька тижнів, який отримав назву Marina Tex.

Про це повідомляє The Guardian. Видання також зазначає, що автором винаходу виступила 23-річна випускниця факультету дизайну Люсі Хьюз, яка за свій винахід отримала престижну премію Джеймса Дайсона.

Випускниця Університету Сассекса, 23-річна Люсі Хьюз theguardian.com

"На відміну від інших видів биопластика, яким потрібна спеціальна інфраструктура і високі температури розкладання, цей матеріал буде розкладатися в звичайних бункерах для компосту", - пояснює дівчина.

Для виробництва пластика Хьюз використовувала червоні водорості, за допомогою яких "пов'язувала" витягнуті з рибної луски білки, створюючи міцні зв'язки в напівпрозорому листовому матеріалі.

При цьому наголошується, що матеріал виглядає як пластик, проте з часом його можна зробити більш безпечним, міцним і стійким до пошкоджень.

Очікується, що виробництво биопластика може бути економічно ефективним, оскільки він проводиться не з первинного матеріалу, а з відходів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як молоді інженери з Великобританії придумали "безшумний" біосамолет.

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