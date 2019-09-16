В Украине начнут платить за переход на "зеленую" энергетику

Руководство Львовской области с 2020 года будет компенсировать домохозяйствам до 125 тысяч гривен за установку солнечных панелей и до 125 тысяч гривен - за установку ветрогенераторов.

Соответствующее решение было принято на сессии Львовского областного совета; об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной государственной администрации.

"С 2020 года во Львовской области увеличат предельный объем возмещения 10% тела кредита для установления кровельных солнечных электростанций с 25 до 100 тысяч гривен и введут компенсацию 10% тела кредита для ветроэлектростанций в размере 125 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

В сообщении также говорится, что в "Программе энергосбережения для жителей Львовской области" с IV квартала 2019 года появится принцип поощрения населения за установку систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии.

По данным ведомства, домохозяйства Львовской области смогут получить компенсацию до 50 тысяч гривен за тепловые насосы почвенного типа, до 25 тысяч гривен за тепловые насосы воздушного типа, и до 15 тысяч гривен за установленные солнечные коллекторы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, чему Украина может поучиться у США в области "зеленых" технологий.

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