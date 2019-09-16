В Украине появился новый крупный игрок на рынке "зеленой" энергетики

Компания "Виндкрафт Каланчак", занимающаяся установкой ветрогенераторов, получила лицензию по производству электроэнергии в Украине.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает профильное издание Expro Consulting.

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Компания планирует построить в Херсонской области парк ветрогенераторов общей мощностью 163 МВт.

На данный момент планируется строительство 1 очереди ветроэлектростанции мощностью 75,6 МВт, в рамках которой построят 41 ветротурбину мощностью 4 МВт.

Издание также отмечает, что компания "Виндкрафт Каланчак" занимается развитием альтернативной энергетики и входит в группу компаний "Виндкрафт".

Владельцем компании является Йохан Свен Ричард Боден, который в свое время основал компанию-производителя пищевых продуктов "Чумак".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начнут платить за переход на "зеленую" энергетику.

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