В Украине появился новый крупный игрок на рынке "зеленой" энергетики

Компания "Виндкрафт Каланчак", занимающаяся установкой ветрогенераторов, получила лицензию по производству электроэнергии в Украине.
Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает профильное издание Expro Consulting.
Компания планирует построить в Херсонской области парк ветрогенераторов общей мощностью 163 МВт.
На данный момент планируется строительство 1 очереди ветроэлектростанции мощностью 75,6 МВт, в рамках которой построят 41 ветротурбину мощностью 4 МВт.
Издание также отмечает, что компания "Виндкрафт Каланчак" занимается развитием альтернативной энергетики и входит в группу компаний "Виндкрафт".
Владельцем компании является Йохан Свен Ричард Боден, который в свое время основал компанию-производителя пищевых продуктов "Чумак".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начнут платить за переход на "зеленую" энергетику.
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