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22 вересня • оновлено в 14:34
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/ Зелена енергія та новини екології

Google витратить мільярд на придбання "зелених технологій"

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Керівництво корпорації Google повідомило про найбільшу в історії компанії інвестицію в джерела відновлюваної енергії на території Європейського Союзу.

Про це в Гельсінкі заявив глава Google Сундар Пічаї, передає видання TechCrunch, яке відзначає, що нові проекти збільшать розмір інвестицій ІТ-гіганта в чисту енергетику до $2 млрд.

Google витратить мільярд на придбання "зелених технологій"

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"З 2017 року 100% наших операцій здійснювалися за рахунок поновлюваних джерел енергії. На цьому тижні ми зробили найбільшу покупку відновлюваної енергії в нашій історії, майже половина якої буде проводитися в Європі через запуск 10 нових енергетичних проектів. Наслідком укладених угод стануть інвестиції в розмірі понад мільярда євро в нову енергетичну інфраструктуру ЄС", - зазначив Пічаї.

За його словами, мова йде про один проект в Бельгії, п'яти - у Данії, двох - в Швеції і ще двох - у Фінляндії.

"Тут, в Фінляндії, це два проекти в сфері вітряної енергетики, вони дадуть енергію в обсязі 255 МВт. Це більш ніж удвічі збільшить обсяг використовуваної нами відновлюваної енергії в цій країні", - зазначив він.

Він також зазначив, що раніше інвестиції Google були в основному спрямовані на вітрову енергетику, проте нові вкладення здебільшого підуть на сонячну через падіння цін на енергію сонця.

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Теми
Вітрогенератори Сонячні панелі
Місце
Фінляндія
Теги
Альтернативна енергетика Google
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