Google витратить мільярд на придбання "зелених технологій"

Керівництво корпорації Google повідомило про найбільшу в історії компанії інвестицію в джерела відновлюваної енергії на території Європейського Союзу.
Про це в Гельсінкі заявив глава Google Сундар Пічаї, передає видання TechCrunch, яке відзначає, що нові проекти збільшать розмір інвестицій ІТ-гіганта в чисту енергетику до $2 млрд.
"З 2017 року 100% наших операцій здійснювалися за рахунок поновлюваних джерел енергії. На цьому тижні ми зробили найбільшу покупку відновлюваної енергії в нашій історії, майже половина якої буде проводитися в Європі через запуск 10 нових енергетичних проектів. Наслідком укладених угод стануть інвестиції в розмірі понад мільярда євро в нову енергетичну інфраструктуру ЄС", - зазначив Пічаї.
За його словами, мова йде про один проект в Бельгії, п'яти - у Данії, двох - в Швеції і ще двох - у Фінляндії.
"Тут, в Фінляндії, це два проекти в сфері вітряної енергетики, вони дадуть енергію в обсязі 255 МВт. Це більш ніж удвічі збільшить обсяг використовуваної нами відновлюваної енергії в цій країні", - зазначив він.
Він також зазначив, що раніше інвестиції Google були в основному спрямовані на вітрову енергетику, проте нові вкладення здебільшого підуть на сонячну через падіння цін на енергію сонця.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL вивчив бюджет України на 2020 рік та з'ясував, скільки грошей отримає "зелене" енергетика.
До цього стало відомо, що в Україні з'явився новий великий гравець на ринку "зеленої" енергетики.
Ми також розповідали про рішення влади Львівської області платити за перехід на "зелену" енергетику.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".