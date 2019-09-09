"Размером с небоскреб": в Бразилии показали гигантские лопасти для ветрогенератора

Бразильская энергокомпания Aeris спроектировала и создала самую длинную лопасть для ветряной электростанции длиной 74 метра на конвейере завода Ceara.

Об этом сообщает пресс-служба компании, отмечая, что такие длинные лопасти вскоре будут востребованы на внешнем рынке из-за постоянного увеличения темпов строительства и мощностей ветрогенераторов по всему миру.

Лопасть для ветрогенератора длиной 74 метра diariodonordeste.com.br

Новые лопасти длиной 74 м будут смонтированы на ветряные турбины Vestas, работающие в Бразилии, где ветроэнергетическая индустрия штата вложила порядка $100 млн в развитие и поддержание инфраструктуры.

Обычно ветроэнергетические комплексы ставят на свои ветряки лопасти длиной 50-60 метров, поэтому для создания и использования удлиненной лопасти нужно было вложиться в разработку целой инфраструктуры для гармонизации конструкции нового генератора.

Аналитик из отдела корпоративных коммуникаций Aeris Мауро Кастроли отметил, что 74-метровые лопасти пока находятся в стадии тестирования.

"Поставки лопастей планируем начать в ноябре-декабре, а до тех пор мы отрегулируем логистические процедуры. В 2020 году производство и транспортировка лопастей будут полностью отлажены", — заявил аналитик.

Новые лопасти Aeris будут установлены на ветряках с генерирующим потенциалом в районе 4,2 МВт.

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