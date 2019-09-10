"Зеленая" революция в строительстве: быть или не быть в Украине?

В Украине планируется развивать "зеленое" строительство. Уже со следующего года при поддержке программы Евросоюза "Горизонт-2020" будет создано "зеленое" партнерство застройщиков, граждан, банков и международных организаций. Они задействуют инновационный финансовый инструмент "Зеленая ипотека" для стимулирования рынка недвижимости. В основе этой инициативы лежит распространенный в мире подход "Зеленый дом".

Подход "Зеленый дом"

Идея "Зеленого дома" принципиально новая для Украины. Она отличается от известной идеи энергоэффективности тем, что акцентирует внимание на экологичности дома, особенно его внутренней среды. Среда должна быть комфортной для человека – сделанной из нетоксичных материалов, с высоким качеством очищенных от вредных примесей воздуха и воды, а также уровнем экономии и повторного использования ресурсов. Очевидно, что в таком помещении настроение, здоровье и производительность будут отличными.

За небольшое время эта идея изменила подходы в строительстве и архитектуре. Массово стали возводиться "пассивные" и "активные" дома. Последние основаны на технологии "энергия плюс". "Активные" дома производят больше энергии, чем тратят, поскольку объединяют энергоэффективность и альтернативную энергетику – ветротурбины, солнечные панели и геотермальне установки. Такие дома пользуются необычайным спросом на рынках США, Канады и Западной Европы, поскольку они не только экономят, но и зарабатывают для своих хозяев.

Частью "Зеленого дома" является биоклиматический дизайн, учитывающий стороны света, естественное освещение и розу ветров. За счет этого можно возвести теплоэффективный дом с лучшим использованием дневного освещения и вентиляции воздуха.

Важной составляющей подхода "Зеленый дом" является пешая доступность городской инфраструктуры - школ, магазинов, детских садов, медицинских и общественных учреждений, а также принципиальное отношение к сохранению растительности и ареалов животных – такие дома не возводятся на территории парковых зон городов.

Управление "зеленым" домом основывается на применении "умных" IT-решений контроля освещения, отопления, вентиляции, безопасности, что позволяет существенно снижать затраты на содержание жилья/коммерческой недвижимости.

На выходе владелец "зеленого" дома получает качественное конструктивное решение из лучших материалов, здоровую внутреннюю среду и может сэкономить 30-40% средств на его содержании.

Зеленый дом http://www.rogbc.org

Об инновационном инструменте финансирования

"Зеленый дом" дороже для потенциального владельца на 5-10%, чем традиционный. Поэтому для его строительства разработан инновационный финансовый инструмент "Зеленая ипотека", т.е. кредит на строительство "зеленого" дома. С его помощью, например, в Румынии в последние годы реализовано 25 проектов "зеленой" жилой и коммерческой недвижимости. Суть инструмента состоит в обеспечении роста "зеленого" строительства за счет объединения интересов разных сторон – потенциальных владельцев, застройщиков, банков и Фонда зеленого строительства Румынии (Romania Green Building Council - RoGBC), осуществляющего сертификацию и энергоаудит.

Стивен Борнкамп (Steven Borncamp), представитель RoGBC доказывает, что каждый участник получает собственную выгоду, в частности:

потенциальный владелец – комфортное энергоэффективное и "зеленое" жилье/коммерческую недвижимость и финансовую состоятельность его построить за счет кредита с более низким чем обычно риском невозврата и банковским процентом;

застройщик – предлагает на рынке и получает финансирование на новый продукт "зеленую" недвижимость, в которой энергоэффективные технологии и альтернативная энергетика способствуют снижению расходов владельца на содержание сооружений;

банк – аккумулирует средства, в частности, от Евросоюза и перераспределяет их в пользу "зеленых" проектов, стимулируя застройщиков и потенциальных владельцев к взаимодействию, а также получает стабильный денежный поток и снижает риск невозврата кредитов;

сертифицирующая организация – создает совместное среду, проводит сертификацию участников, технологий, материалов на соответствие "зеленым" стандартам и выдает сертификаты собственникам построенных домов. Опыт 1,6 млн домохозяйств США и Канады свидетельствует, что для хозяев этот сертификат является ценным, поскольку на рынке недвижимости такие здания стоят на 9% дороже, чем традиционные подобной площади.

По словам Александры Гуменюк, директора "Европейско-украинского энергетического агентства", сейчас в Украине для внедрения подхода "Зеленый дом" идет поиск партнеров среди банков и застройщиков, оцениваются риски и ведутся переговоры о размере процента за "зеленый" кредит.

Для успешной реализации проекта требуется активное участие Евросоюза в финансировании (не менее 60% от необходимого объема ресурсов), а также условие, чтобы установленный ипотечный процент был ниже, чем существующие "теплые" кредиты (Укргазбанк - 19.90% годовых, Ощадбанк - 17.99% годовых). Тогда наши сограждане, застройщики и банки смогут создать "зеленое" партнерство и воспользоваться инновационным предложением "Зеленая ипотека".

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