В Україні почнуть платити за перехід на "зелену" енергетику

Керівництво Львівської області з 2020 року буде компенсувати домогосподарствам до 100 тисяч гривень за установку сонячних панелей і до 125 тисяч гривень - за установку вітрогенераторів.

Відповідне рішення було прийнято на сесії Львівської обласної ради; про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної державної адміністрації.

"З 2020 року у Львівській області збільшать граничний обсяг відшкодування 10% тіла кредиту для встановлення покрівельних сонячних електростанцій з 25 до 100 тисяч гривень і введуть компенсацію 10% тіла кредиту для вітроелектростанцій в розмірі 125 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що в "Програмі енергозбереження для жителів Львівської області" з IV кварталу 2019 року з'явиться принцип заохочення населення за установку систем теплопостачання і гарячого водопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії.

За даними відомства, домогосподарства Львівської області зможуть отримати компенсацію до 50 тисяч гривень за теплові насоси грунтового типу, до 25 тисяч гривень за теплові насоси повітряного типу, і до 15 тисяч гривень за встановлені сонячні колектори.

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