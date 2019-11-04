Между бензином и электричеством: составлен ТОП водородных автомобилей

Автомобили на водородных топливных элементах более экологически чистые, чем бензиновые авто, и заряжаются быстрее, чем электромобили, однако суммарно не могут составить им конкуренцию.

Несмотря на то, что масово водородный транспорт пока не выпускается, издание AutoGeek собрало примеры авто, которые попадали на рынок не только в качестве концептов или выставочных экземпляров. На данный момент каждый водородный автомобиль отличается высокой ценой покупки и обслуживания, однако может похвастаться уникальными характеристиками.

Концепт водородного авто от Lexus businessinsider.com

При этом машины, работающие на водородном топливе, не загрязняют атмосферу, работают бесшумно, имеют высокий крутящий момент, обладают большим рабочим диапазоном, их можно быстро заправить, их запас хода превышает таковой у электрокаров. При этом водородное топливо пока слишком дорогое в сравнении с электричеством.

Toyota Mirai

Компания занималась технологией больше 23 лет, после чего выпустила автомобиль Mirai сначала на японский ,а затем на американский рынок. В Калифорнии в течение 2015 года было продано 836 машин, а до конца года бренд рассчитывает увеличить общее число продаж до 30 тыс. экземпляров.

Toyota Mirai autogeek.com.ua

Запас хода авто – до 500 км, максимальная скорость – 178 км/ч. На автомобиле установлен фронтальный радар, а бортовая система распознаёт препятствия и автоматически включает тормоза.

Ещё одна система помощи водителю контролирует полосу движения, подавая водителю сигнал при смещении в сторону. Для управления навигацией и контроля микроклимата в салоне автомобиля установлено два сенсорных экрана.

Honda Clarity

Первые продажи автомобиля FCX Clarity ещё одного известного автоконцерна Honda были отмечены в 2016 году. Машина способна проехать до 600 км – это максимум для такого транспорта и больше, чем у любого электрического авто в нормальном режиме езды. Притом, что заряжается водородная модель всего за 5 минут.

Honda FCX Clarity autogeek.com.ua

Купить машину можно было в конце 2000-х годов в японских и калифорнийских салонах – именно в этом штате крупнейшая в мире инфраструктура для такого транспорта. Продажи автомобиля продолжались до 2014 года, после чего компания заявила о выходе ещё одной версии – Clarity Fuel Cell.

Заявленная стоимость модели – почти 8 миллионов иен ($72 тыс.), на 5% выше, чем у главного конкурента, модели Toyota Mirai. На одной заправке водородным топливом под давлением 700 атм. машина сможет проехать до 650-700 км. Мощность мотора – 177 л.с., а спрятанных под передними сиденьями топливных элементов – 100 кВт.

Ford Airstream

Автомобиль Ford Airstream был разработан в 2007 году в качестве концепции гибридного авто с электромотором и водородными элементами. Также машина использует для движения Li-Ion батареи. Аккумуляторы могут заряжаться от работающего на водороде двигателя.

Ford Airstream autogeek.com.ua

Работая на электричестве, машина проезжает до 40 км – это примерно 40% общей мощности АКБ. После этого включается мотор на водороде.

Максимальная скорость транспортного средства – 135 км/ч, в баке помещается до 4,5 кг водородного топлива под давлением 350 атм. Таких показателей достаточно для того, чтобы проехать без заправки до 485 км пробега.

Mercedes-Benz GLC F-CELL

Разработчики GLC F-Cell утверждают о возможности проехать до 50 км на электричестве и до 500 км – на водородном топливе. Бак для водорода заполняется в течение 3 минут.

Автомобиль поступил в продажу в 2017 году и стал первым серийным транспортным средством, в котором есть и водородные топливные элементы, и возможность зарядки от электрической розетки.

Mercedes-Benz GLC F-CELL autogeek.com.ua

Покупателями только что сошедших с конвейера авто стали несколько немецких министерств, фирмы H2 Mobility и NOW, железнодорожная компания Deutsche Bahn, администрации городов Гамбург и Штутгарт.

Автомобиль имеет 211-сильный двигатель и баллоны, в которых вмещается 4,4 кг водородного топлива. Этого хватает на 430 км пробега, а ещё 51 км машина может проехать на аккумуляторе.

Pininfarina H2 Speed

Водородный автомобиль Pininfarina создан одноимённой итальянской компанией, занимающейся разработками дизайна спорткаров. Модель получилась близкой к гоночным – например, до 100 км/ч она разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость – 299 км/ч, запасы водорода в баке – 6,1 кг.

Pininfarina H2 Speed autogeek.com.ua

Транспортное средство получило систему рекуперативного торможения и контроля тяги. Стоит оно целых $2,5 млн, поэтому отсутствие Pininfarina H2 Speed в продаже нельзя назвать серьёзной проблемой – купить бы её смогли немногие. Кроме двигателя, работающего на водороде, авто комплектуется аккумулятором на 20 А-ч и электромоторами общей мощностью 370 кВт.

BMW Hydrogen 7

Работающий на жидком водороде и бензине BMW Hydrogen 7 был создан на базе популярной BMW "семёрки", и получил бензобак на 74 литра и водородный баллон на 8 кг. Максимальный пробег на водороде – 480 км, на бензине – 300 км.

BMW Hydrogen 7 autogeek.com.ua

Машина переключается на другой вид топлива автоматически, хотя предпочтение отдаётся именно водородным элементам. Мощность транспортного средства при работе на водороде – 228 л.с., на бензине – 260 л.с. Скорость транспорта – 229 км/ч, разгон до сотни выполняется всего за 9,5 секунд.

Hyundai Nexo

На данный момент Hyundai Nexo предназначена только для определённых рынков и выпускается в ограниченном количестве. Запас хода автомобиля – 600 км.

Hyundai Nexo autogeek.com.ua

Мощность двигателя авто сравнительно небольшая – 161 лошадиная сила. Зато оно получило впечатляющий крутящий момент – 395 Н-м. Время разгона до сотни – 9,5 секунды. Цены на авто начинаются в Европе с $69 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания FlixBus анонсировала первые тесты междугородних автобусов с водородными топливными элементами в Европе.

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