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12 листопада • оновлено в 13:05
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Зелена енергетика почала активно використовувати водень: як це працює

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Використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики у промислові і побутові процеси

Про це йдеться у статті на сайті компанії Avenston. Загальна вартість ринку водню до 2022 року досягне $155 млрд, зазначають аналітики.

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Завдяки використанню водню виробники "зеленої" електрики можуть "перетворювати" отриману енергію на енергоносій, який успішно використовується в різних галузях. Аналітики зазначають, що найчастіше для отримання водню використовують сонячну енергетику.

Інтеграція відновлюваної енергії в сектори кінцевого споживання за допомогою водню

Інтеграція відновлюваної енергії в сектори кінцевого споживання за допомогою водню

https://avenston.com

Водень можна отримати з органічних матеріалів (викопне паливо і біомаса), термохімічним способом, за допомогою електролізу (розщеплення води на водень і кисень), а також добути його за допомогою бактерій і водоростей.

Способи отримання поновлюваного водню

Способи отримання поновлюваного водню

https://avenston.com

Слід зазначити, що сонячна енергія часто використовується для отримання водню. Наприклад, при термохімічному синтезі використовується висока температура, отримана від концентрованої сонячної енергії.

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У різних країнах по-різному використовують водень як енергоносій. Наприклад, у Бельгії вчені створили панель, яка використовує сонячну енергію і вологість повітря для отримання водню. В Австралії колишній завод Toyota стане місцем, де енергію сонця використовують для видобутку водню, який згодом стане частиною паливних елементів для заправки екологічно чистих авто.

При цьому у Норвегії надлишкову енергію від гідроелектростанцій конвертують у водень, який потім перепродують на міжнародних ринках. У Швейцарії потужності гідроелектростанцій використовуватимуть для синтезу водню і заправки гібридних електромобілів.

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Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори
Місце
США
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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