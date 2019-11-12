Зелена енергетика почала активно використовувати водень: як це працює

Використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики у промислові і побутові процеси

Про це йдеться у статті на сайті компанії Avenston. Загальна вартість ринку водню до 2022 року досягне $155 млрд, зазначають аналітики.

Завдяки використанню водню виробники "зеленої" електрики можуть "перетворювати" отриману енергію на енергоносій, який успішно використовується в різних галузях. Аналітики зазначають, що найчастіше для отримання водню використовують сонячну енергетику.

Інтеграція відновлюваної енергії в сектори кінцевого споживання за допомогою водню https://avenston.com

Водень можна отримати з органічних матеріалів (викопне паливо і біомаса), термохімічним способом, за допомогою електролізу (розщеплення води на водень і кисень), а також добути його за допомогою бактерій і водоростей.

Способи отримання поновлюваного водню https://avenston.com

Слід зазначити, що сонячна енергія часто використовується для отримання водню. Наприклад, при термохімічному синтезі використовується висока температура, отримана від концентрованої сонячної енергії.

У різних країнах по-різному використовують водень як енергоносій. Наприклад, у Бельгії вчені створили панель, яка використовує сонячну енергію і вологість повітря для отримання водню. В Австралії колишній завод Toyota стане місцем, де енергію сонця використовують для видобутку водню, який згодом стане частиною паливних елементів для заправки екологічно чистих авто.

При цьому у Норвегії надлишкову енергію від гідроелектростанцій конвертують у водень, який потім перепродують на міжнародних ринках. У Швейцарії потужності гідроелектростанцій використовуватимуть для синтезу водню і заправки гібридних електромобілів.

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