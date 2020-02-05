Стыдный момент на Первом канале стал у Гарика Харламова "креативной рекламой"

Известный юморист Гарик Харламов опубликовал забавный отрывок одной из программ российского телевидения и сделал из этого "рекламу".

В ток-шоу ведущая спрашивает у гостьи, употребляет ли ее мать алкогольные напитки.

Женщина отвечает: "Был момент".

Далее на вопрос ведущей, употребляет ли она сама, гостья говорит "Момент есть".

Этот мини-диалог Харламов превратил в "рекламу" клея "Момент".

"Креативная реклама", - подписал видео комик.

Как ранее писал ОBOZREVATEL, белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией.

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