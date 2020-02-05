Белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией

В белорусском городе Мозырь установили жуткую скульптуру в виде пяти страшных пальцев, торчащих прямо из земли.

У местных жителей инсталляция вызвала неоднозначные чувства, ведь замысел авторов был благородным, но в реальности это воплотилось в нечто, напоминающее ночной кошмар.

Необычная скульптура была установлена на бульваре Дружбы - длинные деревянные пальцы с коричневыми ногтями будто прорываются из земли вверх. Автор фото Владимир Пинтусов опубликовал это "творение искусства" в паблике "МОЗЫРЬ" ВКонтакте.

"Зомби-апокалипсис уже в Мозыре? Как вам такие художественные произведения? А у нас вообще архитектор есть в городе? Кто следит и согласовывает городскую среду, её эстетическую часть", - возмутился Пинтусов.

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