Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Приколы

Белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией

507
Читать материал на украинском

В белорусском городе Мозырь установили жуткую скульптуру в виде пяти страшных пальцев, торчащих прямо из земли.

У местных жителей инсталляция вызвала неоднозначные чувства, ведь замысел авторов был благородным, но в реальности это воплотилось в нечто, напоминающее ночной кошмар.

Необычная скульптура была установлена на бульваре Дружбы - длинные деревянные пальцы с коричневыми ногтями будто прорываются из земли вверх. Автор фото Владимир Пинтусов опубликовал это "творение искусства" в паблике "МОЗЫРЬ" ВКонтакте.

Белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией

"Зомби-апокалипсис уже в Мозыре? Как вам такие художественные произведения? А у нас вообще архитектор есть в городе? Кто следит и согласовывает городскую среду, её эстетическую часть", - возмутился Пинтусов.

Белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией
Белорусские работники лесхоза напугали людей зловещей инсталляцией

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги