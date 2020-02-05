Гарик Харламов высмеял пристрастие россиян к алкоголю: видео

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео с направляющимся в Россию пьяным человеком, намекнув на пристрастие россиян к алкогольным напиткам.
В своем Instagram-аккаунте актер комедийного жанра выложил видеозапись, на которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения говорит о том, что он "ползет в Российскую Федерацию".
Харламов вмонтировал в видео фрагмент припева своей песни Love of Russian Man, очевидно намекнув, что в России люди очень любят выпить.
В комментариях отметили "патриотичность" человека на видео.
Как сообщалось ранее, Гарик Харламов обнаружил невероятное сходство юмориста Семена Слепакова с писателем Львом Толстым.
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