Гарик Харламов высмеял пристрастие россиян к алкоголю: видео

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео с направляющимся в Россию пьяным человеком, намекнув на пристрастие россиян к алкогольным напиткам.

В своем Instagram-аккаунте актер комедийного жанра выложил видеозапись, на которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения говорит о том, что он "ползет в Российскую Федерацию".

Харламов вмонтировал в видео фрагмент припева своей песни Love of Russian Man, очевидно намекнув, что в России люди очень любят выпить.

В комментариях отметили "патриотичность" человека на видео.

Как сообщалось ранее, Гарик Харламов обнаружил невероятное сходство юмориста Семена Слепакова с писателем Львом Толстым.

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