Соромний момент на Першому каналі став у Гаріка Харламова "креативною рекламою"

Відомий гуморист Гарік Харламов опублікував кумедний уривок однієї з програм російського телебачення і зробив з цього "рекламу".
У ток-шоу ведуча запитує у гості, чи вживає її мати алкогольні напої.
Жінка відповідає: "Був момент".
Далі на запитання ведучої, чи вживає вона сама, гостя говорить "Момент є".
Цей міні-діалог Харламов перетворив в "рекламу" клею "Момент".
"Креативна реклама", - підписав відео комік.
Як раніше писав ОBOZREVATEL, білоруські працівники лісгоспу налякали людей зловісною інсталяцією.
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