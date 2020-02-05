Соромний момент на Першому каналі став у Гаріка Харламова "креативною рекламою"

Відомий гуморист Гарік Харламов опублікував кумедний уривок однієї з програм російського телебачення і зробив з цього "рекламу".

У ток-шоу ведуча запитує у гості, чи вживає її мати алкогольні напої.

Жінка відповідає: "Був момент".

Далі на запитання ведучої, чи вживає вона сама, гостя говорить "Момент є".

Цей міні-діалог Харламов перетворив в "рекламу" клею "Момент".

"Креативна реклама", - підписав відео комік.

Як раніше писав ОBOZREVATEL, білоруські працівники лісгоспу налякали людей зловісною інсталяцією.

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