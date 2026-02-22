Венгрия отказалась от идеи шантажировать Украину отключением электроэнергии

Венгрия заявила, что не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину, несмотря на напряженность в отношениях между странами. В Будапеште подчеркнули необходимость "особой осторожности" в энергетических вопросах.

Соответствующую позицию озвучил министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он сказал в видеообращении.

Сийярто записал видео после заседания правительственного энергетического совета, который собрался для обсуждения ситуации с остановкой поставок российской нефти через трубопровод "Дружба". Во время встречи также рассматривался вопрос экспорта электроэнергии в Украину.

По словам министра, почти половина импорта электроэнергии Украины поступает именно из Венгрии. В то же время в Будапеште решили не использовать этот инструмент как рычаг влияния.

"Мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", – заявил венгерский министр.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что противоречия Будапешта касаются украинской государственной политики, а не граждан Украины. По его словам, "спор не с людьми, которые живут в Украине, а с украинским государством, правительством и президентом".

Также сегодня Сийярто заявил о намерении заблокировать принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Будапешт связывает свою позицию с вопросом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Чиновник считает, что такой шаг станет "третьей мерой" после осуществления решений правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании послов ЕС в пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза и таким образом заблокировала выделение Украине займа от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Венгрия намерена блокировать выделение нашему государству указанного кредита, "пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

