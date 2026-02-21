'Могут произойти неприятные вещи': Орбан пригрозил прекратить электроснабжение в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Чиновник считает, что такой шаг станет "третьей мерой" после осуществления решений правительства.

Видео дня

Орбан также обвинил Киев в попытках создать экономическое давление на Венгрию. Об этом он заявил во время выступления на "Антивоенном собрании" в Бекешчабе, сообщает венгерское издание Metropol.

Орбан заявил, что украинская сторона якобы пытается повлиять на внутреннюю политику Венгрии, в частности через энергетические рычаги. Ведь Будапешт располагает информацией, что нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, однако поставки остаются заблокированными.

Венгрия уже осуществила два ответных шага, а третьим может стать прекращение экспорта электроэнергии в Украину. "Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи" – заявил он, добавив, что этот вопрос обсуждается со Словакией. Он также подчеркнул, что страна имеет многомесячные энергетические резервы и готова к дальнейшим "контрмерам".

Напоминаем, что Орбан заявлял, что Украина якобы заинтересована в смене венгерского правительства, которое выступает против вступления Киева в ЕС и предоставления военной помощи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Чтобы этого не произошло, политик требует от президента Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!