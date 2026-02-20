'Украина шантажирует Венгрию': Сийярто назвал условие разблокирования €90 млрд кредита ЕС

На заседании послов ЕС в пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза и, таким образом, заблокировала выделение Украине займа от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Венгрия намерена блокировать выделение нашему государству указанного кредита, "пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его версии, Украина перекрыла российский нефтепровод, чтобы "повысить цены на топливо перед выборами" в Венгрии.

Что сказал Сийярто

"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, пока не восстановится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти, согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами. Мы не поддадимся этому шантажу", – отметил чиновник правительства Орбана в сети.

По его убеждению, блокируя транзит российской нефти в Венгрию, Украина якобы "нарушает соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной".

"С Москвой против международного права, демократии и самоопределения, следуя традициям Яноша Кадара", – именно так венгры комментируют слова Сийярто (Янош Кадар – сталинист, руководитель социалистической Венгрии, организатор казни премьер-министра Имре Надя, – OBOZ.UA).

Позиция правительства Орбана

По словам чиновника правительства Орбана, Еврокомиссия "действует не в соответствии с нормами ЕС, а как Комиссия Украины".

Соответственно, Сийярто призвал Европу "серьезно относится к правилам ЕС по импорту российской нефти", а также "запретить всем отказывать в морской судоперевозке российской нефти в Венгрию и Словакию".

Что предшествовало

Напомним, что на саммите Совета Евросоюза, который состоялся еще в декабре прошлого года, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе текущего года Европарламент принял решение о предоставлении указанного кредита. Но сегодня, 20 февраля, Венгрия блокировала процесс предоставления кредита.

