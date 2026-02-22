Венгрия заблокирует новый пакет санкций ЕС против России: Сийярто обвиняет Киев

Венгрия заявила о намерении заблокировать принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Будапешт связывает свою позицию с вопросом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Сийярто, 23 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам планируется рассмотрение 20-го пакета санкций против России. Венгрия намерена воспользоваться правом вето и не допустить его принятия.

Глава венгерской дипломатии заявил, что позиция Будапешта будет оставаться неизменной до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

По его словам, без решения этого вопроса правительство не позволит продвинуться вперед в принятии решений, которые являются важными для Украины.

"На завтрашнем заседании Совета по вопросам иностранных дел ЕС имеет целью принять 20-й пакет санкций (против России – ред.). Венгрия его заблокирует", – анонсировал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Чиновник считает, что такой шаг станет "третьей мерой" после осуществления решений правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании послов ЕС в пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза и таким образом заблокировала выделение Украине займа от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Венгрия намерена блокировать выделение нашему государству указанного кредита, "пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

