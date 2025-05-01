Украина потеряла 560 млн евро помощи от ЕС: в чем причина и кто виноват

Украина в рамках европейской программы Ukraine Facility не получит от ЕС 560 млн евро. Дело в том, что Верховная Рада до 1 апреля не приняла ни один из законопроектов, которые должны обеспечить контроль за законностью актов местного самоуправления.

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Для получения помощи ЕС необходимо принять рамочный закон № 13150 или альтернативный. Закон предусматривает создание реестра актов местного самоуправления для прозрачного контроля решения советов.

"Закон должны были принять до конца первого квартала 2025 года. К сожалению, этого сделано не было и Украина недополучает почти полмиллиарда", – цитирует Рух "ЧЕСНО" слова заместителя министра развития общин и территории Алексея Рябыкина.

Как сообщал OBOZ.UA, предоставление платежа безвозвратных грантов и кредитов одобрили в Совете ЕС еще в марте текущего года. Таким образом, в рамках программы Ukraine Facility наша страна должна получить около 3,5 млрд евро от Евросоюза, а общая сумма полученного Украиной в рамках этого механизма (с момента его введения год назад) приблизится к 20 млрд. евро.

Более того, выполнение требования ЕС относительно создания прозрачного механизма контроля решений местных властей, как утверждают украинские законодатели, является вторичным – в первую очередь это нужно самим украинцам. Как отмечал автор вышеупомянутого законопроекта Александр Корниенко, "это реформы, которые мы сами хотели".

Именно поэтому к законопроекту (аналог которого внесли в Верховную Раду еще в 2021 году и не успели принять по ряду обстоятельств, в том числе из-за широкомасштабного вторжения) №13150 было предложено два альтернативных проекта.

Однако в процессе обсуждения стало очевидно: реформа местного управления до сих пор не имеет согласованной модели. Представители громад поддерживают более "мягкую модель надзора", в то время как Ассоциация городов выступает против введения единого реестра актов.

Так или иначе, Комитет Совета рекомендовал к рассмотрению базовый законопроект №13150, а обе его альтернативы были отклонены.

Дата рассмотрения предложенного проекта закона еще не определена.

Тем временем в Европейском Союзе предложили создать фонд для военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро. Чтобы избежать вето со стороны Венгрии, систематически выступающей против оказания военной поддержки Украине, пожертвования в фонд будут добровольными.

Также ЕС запустил масштабную программу поддержки украинского бизнеса на 1,6 млрд евро, из которых большинство средств будут направлены на кредитные гарантии, а остальные – на гранты и техническую помощь. Основной упор сделан на поддержку бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов и предприятий, занимающихся разминированием.

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