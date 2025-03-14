ЕС хочет создать фонд помощи Украине на 40 млрд евро: как обойдут вето Орбана

В Европейском Союзе предложили создать фонд для военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро. Чтобы избежать вето со стороны Венгрии, систематически выступающей против оказания военной поддержки Украине, пожертвования в фонд будут добровольными.

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Как сообщает Euractiv, фонд будет включать 2 млн боеприпасов. В прошлом месяце дипломатическое представительство ЕС предложило создать схему, чтобы на уровне ЕС отправить Украине 1,5 млн боеприпасов, но о суммах тогда речь не шла.

Из-за постоянного отказа Венгрии участвовать в любой схеме, которая бы оказывала Украине военную или невоенную поддержку через каналы ЕС, это предложение переписали и включили формулировку "государства-участники". В последней версии предложения говорится, что эти страны "поощряются оказать военную поддержку Украине в 2025 году с предварительной стоимостью не менее 20 млрд евро и потенциально достичь 40 млрд евро в ожидании потребностей Украины".

Каждая страна-член внесет вклад пропорционально своей экономической мощи – либо в денежной форме, либо путем оказания помощи в натуральной форме. Сам Евросоюз засчитает 1,9 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов, как свою долю, несмотря на то, что эти средства уже были зарезервированы и частично выплачены. Приоритетом для закупок станут:

крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы;

системы ПВО;

ракеты;

беспилотники;

истребители;

помощь в восстановлении боеспособности бригад (как правило, это подразумевает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку).

Список содержит "взносы государств-членов в гарантии безопасности для Украины" без дополнительных подробностей. И любая другая военная поддержка, которую Киев посчитает приоритетной, будет учитываться как часть этой схемы.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС запустил масштабную программу поддержки украинского бизнеса на 1,6 млрд евро, из которых большая часть средств будет направлена на кредитные гарантии, а остальная – на гранты и техническую помощь. Основной упор сделан на поддержку бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов и предприятий, занимающихся разминированием.

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