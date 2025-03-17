В ЕС приняли решение по финансированию Украины в рамках программы Ukraine Facility: что будет с деньгами

Украина получит около 3,5 млрд евро от Евросоюза (ЕС) – в рамках программы Ukraine Facility. Предоставление платежа уже одобрили в Совете ЕС.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: это станет весомым ресурсом в усилении устойчивости Украины.

"Совет ЕС утвердил выделение Украине 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Средства направим на приоритетные и важные для людей бюджетные расходы. Рассчитываем на скорейшее поступление средств. Вместе обеспечим будущее мира и безопасности в Европе", – говорится в сообщении.

Напомним: Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина до 2027 года получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 разделов. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

ЕС хочет создать фонд помощи Украине на 40 млрд евро

Тем временем, в Европейском Союзе предложили создать фонд для военной помощи Украине в размере 20-40 млрд евро. Чтобы избежать вето со стороны Венгрии, систематически выступающей против оказания военной поддержки Украине, пожертвования в фонд будут добровольными.

Как сообщает Euractiv, каждая страна-член внесет вклад пропорционально своей экономической мощи – либо в денежной форме, либо путем оказания помощи в натуральной форме. Сам Евросоюз засчитает 1,9 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов, как свою долю, несмотря на то, что эти средства уже были зарезервированы и частично выплачены. Приоритетом для закупок станут:

крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы;

системы ПВО;

ракеты;

беспилотники;

истребители;

помощь в восстановлении боеспособности бригад (как правило, это подразумевает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку).

Как сообщал OBOZ.UA, также ЕС запустил масштабную программу поддержки украинского бизнеса на 1,6 млрд евро, из которых большая часть средств будет направлена на кредитные гарантии, а остальная – на гранты и техническую помощь. Основной упор сделан на поддержку бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов и предприятий, занимающихся разминированием.

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