ЕС выделит более 1,5 млрд евро для украинского бизнеса: какие условия конкурса

Европейский Союз (ЕС) запускает масштабную программу поддержки украинского бизнеса на 1,6 миллиарда евро, из которых большинство средств будут направлены на кредитные гарантии, а остальные – на гранты и техническую помощь. Основной акцент сделан на поддержку бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов и предприятий, занимающихся разминированием.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Управляющий совет Ukraine Investment Framework (UIF) открыл конкурс заявок для банков, которые будут предоставлять кредиты микро-, малым и средним предприятиям (МСП).

Это станет очередным шагом по восстановлению и модернизации украинской экономики после масштабных последствий войны. Общий бюджет конкурса составляет 1,6 миллиарда евро, из которых:

1,4 миллиарда евро будут направлены на кредитные гарантии;

будут направлены на кредитные гарантии; 200 миллионов евро – на гранты и техническую помощь.

Эта инициатива позволит украинским предпринимателям получить доступ к льготному финансированию, уменьшая риски для банков и упрощая условия кредитования. Программа UIF предусматривает особые условия для:

бизнесов в регионах, подвергшихся последствиям войны ;

; компаний, основанных внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), ветеранами и другими группами, пострадавшими от войны;

и другими группами, пострадавшими от войны; предприятий, занимающихся разминированием ;

; МСП, инвестирующих в модернизацию производства, энергетическую безопасность и реконструкцию инфраструктуры.

По меньшей мере , 50% финансирования будет направлено на капитальные инвестиции. Чем больше поддержки для уязвимых категорий, тем более высокий уровень гарантийного покрытия смогут получить банки. Конкурс UIF будет проходить в два этапа:

до 26 марта будут продолжаться двухнедельные консультации с заинтересованными сторонами;

будут продолжаться двухнедельные консультации с заинтересованными сторонами; после консультаций Еврокомиссия и правительство Украины утвердят поданные заявки.

Ожидается, что новое финансирование станет доступным во второй половине 2025 года. В настоящее время более 15 банков-партнеров принимают участие в программе, среди которых:

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк, Банк Львов;

в будущем список банков может расшириться.

Предприниматели уже сейчас могут обращаться в эти банки, чтобы узнать больше об условиях участия и подготовить необходимые документы. Ukraine Investment Framework (UIF) – это инвестиционный механизм, созданный ЕС для содействия восстановлению Украины.

Его общий бюджет составляет 9,3 миллиарда евро. Основная цель – привлечение инвестиций в развитие стратегически важных отраслей, таких как энергетика, инфраструктура, транспорт, промышленность и сельское хозяйство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сегодня каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины, и в 2024 году было открыто 12 283 новых компаний под руководством женщин, что на 23,9% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост наблюдается среди директоров айти-компаний (+69%), сельского хозяйства (+25%) и строительства (+17%).

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