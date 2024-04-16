В Украине без света осталась шахта, под землей были 135 рабочих. По всей стране десятки тысяч людей без электричества – Минэнерго

Энергетики не исключают, что летом придется вводить почасовые графики подачи электроэнергии по всей Украине. Среди причин – привычное для июля-августа повышение потребления электричества из-за жары. В то же время, в Днепропетровской области уже вернули подачу света 33 000 семьям, которые остались без электричества из-за непогоды. В целом из-за непогоды и боевых действий в разных регионах без электричества остаются тысячи украинцев. А в Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта – под землей были 135 рабочих, которых успели вывести на поверхность.

"Вчера ночью дождь и ветер повредили электросети и высоковольтное оборудование. Энергетики к утру уже вернули свет для 33 тысяч семей. Работы продолжаются", – рассказали в ДТЭК.

В то же время, рассказали в Минэнерго, по состоянию на утро 16 апреля, из-за непогоды в Днепропетровской области было обесточено 96 населенных пунктов. Без света остаются 15,5 тыс. абонентов.

Кроме того, из-за грозы и шквального ветра 15 апреля отключалось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге. Это привело к обесточиванию 145 тыс. бытовых потребителей, промышленности и – частично – инфраструктуры города. Впрочем, к вечеру потребители были заживлены.

"Из-за непогоды отключилась воздушная линия в Донецкой области, обесточились бытовые потребители и шахта. 135 работников выведены на поверхность", – рассказали энергетики.

"В Запорожской области из-за непогоды обесточивалось 88 населенных пунктов, 38 из которых уже со светом. По состоянию на утро без электроснабжения из-за метеоусловий остается 10,6 тысяч точек учета в 50 населенных пунктах. В результате боевых действий без света – 3,7 тыс. потребителей", – отметили в министерстве.

В Кировоградской области в результате грозы без электроснабжения остались более 5 тыс. потребителей в 20 населенных пунктах. В Киевской из-за неблагоприятных метеоусловий обесточено 3,4 тыс. абонентов в 7 населенных пунктах.

На Сумщине по техническим причинам отключены 240 потребителей. В результате боевых действий без электроснабжения остается 3,8 тыс. абонентов в 64 населенных пунктах.

"Харьковская область. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение 170 домохозяйств в прифронтовом населенном пункте, который оставался без света с начала боевых действий. В области остаются обесточенными 22,6 тыс. точек учета в 60 населенных пунктах. Действуют сетевые ограничения потребления около 200 тысяч потребителей. Возобновлены поставки газа для 6,3 тыс. домохозяйств", – сообщили в Минэнерго.

Из-за боевых действий в Херсоне обесточены около 3 тыс. абонентов. В области без электроснабжения 25,7 тыс. точек учета в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате технологических нарушений отключено 1,1 тыс. потребителей в 7 населенных пунктах. Из-за боевых действий без электроснабжения остаются 1,3 тысячи абонентов в 19 населенных пунктах.

Графики отключения электроэнергии могут ввести по всей стране

Тем временем, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил: вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары. А также, если:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не будет хватать объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно почасовыми графиками отключения", – объяснил Сахарук.

При этом он подчеркнул: по всей стране могут начать отключать свет только только при осуществлении всех вышеназванных условий. Т.е., в противном случае этого удастся избежать.

Сразу ряд электростанций не помогут Украине зимой

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил: во время зимнего пика потребления Украина не сможет рассчитывать на электроэнергию, производимую на солнечных и ветровых электростанциях. Альтернативой же могут стать газотурбинные и газопоршневые установки, которые в качестве топлива могут потреблять как газ, так и нефтепродукты.

По его словам, это самый оптимальный вариант с точки зрения безопасности. Ведь "газопоршневой двигатель небольшой мощности до 2-3 МВт не сильно отличается размером от морского контейнера и его можно просто спрятать под землю".

"В пик потребления зимой ни солнечные, ни ветровые электростанции с высокой вероятностью ничем не помогут. … Минимальный желаемый объем для того же Харькова был бы 100-120 МВт. 30-40 газопоршневых двигателей могли бы одновременно обеспечивать тепло для замещения пораженных теплоэлектроцентралей и производить электроэнергию для города, по крайней мере, для критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Все украинцы должны завести привычку экономить электричество

В то же время, энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию с 19 до 22 часов каждый день с целью уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления. Это поможет избежать возможных перебоев в снабжении и обеспечить стабильную работу системы для всех граждан.

Чтобы снизить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать электроприборы. А именно:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также не следует одновременно включать несколько приборов, резко увеличивающих нагрузку на сети. Это электрочайник, микроволновка, кофеварка, утюг, фен для волос и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на Харьковщине в целом обесточено около 240 тысяч потребителей. Тем, у кого есть свет, обновили график почасовых отключений электроэнергии. Новое расписание действует с 14 по 21 апреля.

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