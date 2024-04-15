Непогода и последствия обстрелов: где в Украине ввели графики отключения света

Энергетики в Украине продолжают бороться с последствиями российских ударов и непогоды. Самой сложной остается ситуация в Харькове и области, где с 06:55 действуют ограничения для всех потребителей по обновленным графикам отключений. Для промышленности графики потребления применяются в Днепропетровской области. В других регионах 15 апреля о введении отключений пока не сообщалось, однако энергетики просят экономить ток в вечерние часы.

"За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня... В настоящее время энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно", – сообщили в Министерстве энергетики.

Как уточнили в "Укрэнерго", непогода обесточила 36 населенных пунктов в 2 областях. А на электростанциях выведены в плановые и аварийные ремонты три энергоблока. "Вечером, с 19:00 до 22:00, пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", – заявили в компании.

Харьковская область получила новые графики

На Харьковщине в целом обесточено около 240 тысяч потребителей. Тем, у кого есть свет, обновили график почасовых отключений электроэнергии. Новое расписание действует с 14 по 21 апреля. Документ опубликован обладминистрацией.

В нем указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который света точно не будет. Предполагается, что свет потребителям следует отключать на 3 часа в сутки, а не на 7, как до 14 апреля.

В облэнерго также предупредили жителей области: риск незапланированных отключений все еще есть. "После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области остается сложной", – заявили в "Харьковоблэнерго".

"Сейчас анализируем последствия вражеской атаки и при необходимости вводим сетевые ограничения, исходя из текущей ситуации в энергосистеме. Еще раз обращаемся к вам с просьбой набраться выдержки и с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям и тем неудобствам, которые в этой связи могут возникать", – объяснили энергетики.

Другие регионы: где есть проблемы со светом

По техническим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции в Николаевской области, в результате чего обесточивались бытовые потребители – они заживлены. Из-за отключения высоковольтной воздушной линии обесточилась подстанция в Черниговской области. Без электроэнергии оставались потребители и промышленность, все уже со светом.

К отключениям электроэнергии в Украине приводят не только российские обстрелы, но и непогода. Так, из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения в Хмельницкой области остались 3,5 тысяч потребителей в 31 населенном пункте. Также в результате прохождения грозового фронта было обесточено около тысячи потребителей в 5 населенных пунктах Житомирской области.

В Донецкой области в результате боевых действий было обесточено 3,2 тысячи абонентов. Всего в области без света остается почти 45,5 тысяч точек учета в 87 населенных пунктах. За сутки энергетики заживили около 5 тысяч потребителей в 18 населенных пунктах.

В Запорожской области в результате боевых действий без света остаются 3,7 тысячи потребителей. За сутки свет вернули 2 тысячам потребителей. В Сумской в результате обстрелов обесточены 2 населенных пункта. Всего из-за боевых действий без электроснабжения остаются 4,8 тысяч абонентов в 68 населенных пунктах.

По техническим причинам в Одесской области отключено около 2 тысяч потребителей в двух населенных пунктах. В Черниговской области из-за боевых действий электроснабжение отсутствует у 1,3 тысячи абонентов в 19 населенных пунктах.

Будут ли вводить масштабные графики отключений света?

В "Энергоатоме" OBOZ.UA сообщили, что реакторы АЭС способны продуцировать 7,8 МВт электроэнергии. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть потребление тока в Украине. "Именно так мы работали в холодное время года прошлого сезона. Если враг не будет разрушать подстанции и распределительные сети, будем работать и следующей зимой", – рассказали в "Энергоатоме".

Однако атомные реакторы работают с одной мощностью. Они не могут днем, когда потребление электроэнергии снижается, генерировать меньше тока, а вечером, когда наступает пик потребления, увеличивать генерацию. Если скачки в потреблении не смогут покрывать за счет ТЭС и ГЭС, по которым активно бьет Россия, придется вводить графики отключений тока.

Бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков уверен: избежать масштабных плановых отключений света летом вряд ли удастся. "Не исключено, что будут сокращения поставок электроэнергии и графики отключений в летний период. Мы уже компенсируем электроэнергию за счет импорта", – рассказал он. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также прогнозирует: графики отключения электроэнергии могут ввести на летний период. "При нынешней ситуации тотальный блекаут стране не угрожает, массовых отключений по всей Украине тоже не будет", – отмечает эксперт

Как сообщал OBOZ.UA, пока в Украине не планируется повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – в первую очередь из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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