В Киеве подготовили новые графики отключения света: какими будут и когда могут ввести

В Киеве при повышенном спросе на электроэнергию и продолжении российских обстрелов по энергообъектам могут применить графики ограничения света. Сейчас ситуация стабильна, но если будут новые повреждения инфраструктуры, обстоятельства могут измениться. Кроме того, в таком случае введут новые графики – не на три, а на шесть групп.

Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондар на брифинге 16 апреля. "В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатке генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", – предупредил Бондар.

По его словам, сами графики плановых отключений изменятся. В частности, теперь потребители разделены на шесть групп (было три). Для каждой группы сутки будут разделены на временные зоны:

белая – свет точно есть;

темно-серая – света точно нет.

светло-серая – возможны отключения, а возможно и нет.

"Киев Цифровой" за полчаса до отключений/включений будет информировать потребителей. Также есть чатбот. Там уже есть 451 тыс. подписчиков. Там тоже будет информирование", – сообщил Бондар.

Графики отключения электроэнергии могут ввести по всей стране

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил: вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары. А также, если:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не будет хватать объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно почасовыми графиками отключения", – объяснил Сахарук. При этом он подчеркнул: по всей стране могут начать отключать свет только при осуществлении всех вышеназванных условий. Т.е., в противном случае этого удастся избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за непогоды и боевых действий 16 апреля в разных регионах без электричества остаются тысячи украинцев. Ночью из-за дождя и ветра были обесточены 173 населенных пункта в 4 областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Кировоградской. Самая сложна ситуация остается в Харьковской области, где с 7 утра применены почасовые графики отключений.

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