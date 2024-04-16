Энергетику Харьковщине защитят от ракет из России: что запланировали в Кабмине

Украина планирует привлечь международных партнеров к возобновлению энергетической системы Харькова после массированных ракетных обстрелов России. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры уже разработало необходимый план, включающий децентрализацию энергообъектов.

Как сообщила прессслужба министерства 16 апреля, план представили на встрече, в которой приняли участие посол Дании в Украине Олле Эгберг Миккельсен, директор Миссии USAID Джеймс Хоуп, постоянный представитель JICA в Украине Сатоши Сугимото, а также мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной Олег Синегубов.

Команда министерства совместно с местными властями уже подготовила план действий, который позволит нормально функционировать одному из крупнейших городов Украины. Он предполагает децентрализацию энерго- и теплогенерирующих мощностей.

"В регионе уже установлено и работает 6 когенерационных установок, нужно установить дополнительные. Также прорабатываем альтернативную сеть – газотурбинные электростанции и мобильные котельные", – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что правительство рассчитывает на помощь партнеров Украины для решения вопроса выживания Харькова и всей Украины. Следует напомнить, что после ракетного удара россиян 22 марта более 200 тысяч жителей региона остаются без стабильного электроснабжения, а иногда возникают проблемы с централизованным водоснабжением и водоотведением.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский пообещал жителям Харькова "легкие графики" отключения света. В самом же городе создаются все необходимые условия, чтобы снизить дефицит электричества.

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