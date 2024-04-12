Все украинцы должны завести новую привычку: энергетики объяснили, что нужно делать каждый день

Из-за постоянных ракетных обстрелов энергосистемы государство столкнулось с серьезным вопросом энергосбережения. Украинцев призывают экономить электроэнергию с 19 до 22 часов в день с целью уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления. Это поможет избежать возможных перебоев в снабжении и обеспечить стабильную работу системы для всех граждан.

Об этом сообщает гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. "С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста, экономьте электроэнергию. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", – говорится в сообщении.

Два основных фактора, которые привели к нехватке электроэнергии, – повреждение тепловых и гидроэлектростанций, а также потребность в запланированных ремонтах на атомных электростанциях для их эффективной работы в зимний период. Коваленко советует украинцам ограничить потребление электричества и не включать мощную бытовую технику с 19 до 22 часов с целью уменьшения нагрузки на энергосистему страны.

Как экономить электроэнергию

Чтобы снизить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать электроприборы. А именно:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также не следует одновременно включать несколько приборов, резко увеличивающих нагрузку на сети. Это электрочайник, микроволновка, кофеварка, утюг, фен для волос и т.д.

Дополнительные способы экономии

Рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в спящем режиме. Гаджеты следует отключать от зарядного устройства сразу после того, как батарея зарядится. Это позволит не только сэкономить энергию, но и продлить срок службы аккумулятора.

Эксперты также советуют переносить стирку (и мытье посуды в посудомоечных машинах) на ночь. Кроме того, больше энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск на меньшей мощности, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90.

Подсказки по экономии электроэнергии при использовании кондиционера

Включайте и выключайте кондиционер разумно: больше электроэнергии он использует при охлаждении воздуха до нужной температуры. Оптимально использовать его с 11 до 17 часов и при необходимости ночью после 23 часов избегайте частого выключения и включения во время пик.

Убавьте температуру на несколько градусов, например, если обычно охлаждаете до 23 градусов, попробуйте настроить на 25 градусов. Это не будет ощутимо, но сохранит энергию. Регулярное техническое обслуживание каждые 3-4 месяца также поможет экономить: оно очистит устройство от грязи и бактерий, повысив эффективность его работы на 15%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия перешла в новую фазу энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). Хотя полный блекаут не предполагается, эта стратегия может повлечь за собой увеличение плановых отключений электроэнергии летом, когда повышается потребление.

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