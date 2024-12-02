За первый день 'єПідтримки' зарегистрировано более 2,1 млн заявок на выплату 'тысячи Зеленского'

На выплату 1000 гривен через программу "єПідтримка" в первый день ее работы было получено более 2 миллионов 100 тысяч заявок. Из них почти полмиллиона заявок было на выплату детям.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также уточнил, как долго будет работать программа и что можно будет сделать с этими деньгами.

"Важные цифры, которые доказывают своевременность программы. Средства можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что средства можно получить в течение 3 месяцев, то есть до 28 февраля включительно. А потратить – до конца 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемая "тысяча Зеленского" появилась из-за того, что в стране есть средства от международных партнеров, которые в правительстве не успевают освоить до конца года. Это не "живые деньги". Их будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

Более того, "тысячу Зеленского" можно будет увеличить на 100 грн. Единственный способ, как это сделать, раскрыт здесь.

Также ранее сообщалось, что в Украине в декабре власти выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Средства могут потратить на покупку зимних вещей, причем чиновники не будут контролировать расход средств.

Что касается "тысячи Зеленского" - OBOZ.UA узнал, как подать заявку на выплату. Более подробно об этой помощи от государства, кому и как ее оформить и на что потратить, читайте здесь.

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