Кабмин утвердил выдачу украинцам "тысячи Зеленского": когда начнутся выплаты

Кабинет министров одобрил выдачу украинцам т.н. "тысячи Зеленского" – инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1 000 грн каждому украинцу. Выплату начнут выдавать с 1 декабря.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: правительство приняло порядок реализации этого проекта – в частности, определив, "как, где и когда можно получить денежные средства и куда можно будет их потратить".

"Принимаем решение, являющееся частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе Президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: программа касается не только взрослых, но и детей. А потому был определен механизм, "как родитель сможет заказать выплату для своего ребенка".

Целей же у программы, отметил премьер, несколько. Это:

Материально поддержать украинские семьи.

"Средства от "Зимней еПоддержки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее", – рассказал Шмыгаль.

Поддержать украинских услуг и украинских производителей.

Ведь, по его словам, именно они будут получать эти средства от украинцев.

Продемонстрировать единство украинского общества.

"Один из вариантов использования средств – это поддержка украинской армии через пересчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете", – отметил глава правительства.

Ранее же сообщалось: оформить помощь можно будет через "Дію". Выплата должны будет поступить на карту "Национального кэшбека". Тем же, у кого нет карты "Национального кэшбека", нужно ее открыть.

Деньги же на выплату, по словам главы парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой ("Слуга народа") возьмут из средств Фонда безработицы. Ранее из него уже перечислили 10 млрд гривен в спецфонд госбюджета, и часть этих средств осталась.

"Из 10 млрд грн остались неиспользованными 9,3 млрд. Из этих средств будут покрывать тысячу до конца 2024-го. Возможно, на 2025 год тоже останутся деньги. В зависимости от количества людей, которые захотят ее взять", – объяснила Пидласа.

Для финансирования программы "тысяча от Зеленского" направят остаток из Фонда безработицы. Ориентировочная сумма – 5 млрд грн.

"Когда говорят, что 1 000 грн возьмут 30 млн человек и это будет стоить 30 млрд грн, я не соглашаюсь. Думаю, будет гораздо меньше", – признается Пидласа. В то же время, по данным Forbes Ukraine, по расчетам правительства, для участия в программе поступит до 15 млн заявок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские беженцы, находящиеся за границей, не смогут получить "тысячу Зеленского", поскольку выплата доступна только проживающим в Украине. Программа направлена на поддержку населения страны в условиях возможных зимних перебоев и ограничена использованием полученных средств.

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