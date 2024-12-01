"Тысяча Зеленского" уже доступна украинцам: как подать заявку и когда поступят средства
С сегодняшнего дня, 1 декабря 2024 года, украинцы могут подавать заявки на получение " тысячи Зеленского " через приложение Дія. Средства в размере 1000 гривен можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или передать на благотворительность.
OBOZ.UA узнал, как подать заявку в рассрочку. Средства будут поступать на специальную карточку "Национального кэшбека". Процедура подачи заявки максимально проста и цифровизирована:
- загрузите приложение Дія (или обновите его до последней версии);
- войдите в раздел "Национальный кэшбек";
- выберите опцию "Открыть карту для выплат";
- выберите банк из списка партнеров программы;
- после открытия карты активируйте ее в Дії.
Для тех, кто уже имеет карточку "Национального кэшбека", дополнительных действий не требуется: деньги автоматически засчитываются на счет. Для граждан, не имеющих смартфона или доступа к действию, предусмотрены альтернативные способы получения средств:
- через Укрпочту: пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить выплаты одновременно с пенсией или соцпомощью;
- через банк: опекуны детей, лица старше 65 лет и не имеющие РНОКПП (идентификационного кода) могут обратиться к одному из банков-партнеров программы.
Среди банков-партнеров: ПриватБанк, Monobank, Сбербанк, Райффайзен Банк, а также другие учреждения из списка партнеров. Программа позволяет использовать средства на следующие нужды:
- коммунальные услуги (оплата тепла, воды, электроэнергии);
- медицинские услуги и лекарства: список включает более 50 украинских фармацевтических производителей;
- проезд в транспорте: покупка билетов на "Укрзализныцю", автобусы и т.п.;
- культурные мероприятия: театры, музеи, кинотеатры;
- покупка книг украинского производства;
- оплата мобильной связи;
- благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.
"Зимняя поддержка" направлена на поддержку всех граждан Украины, но особое внимание уделяется социально уязвимым группам. А именно:
- пенсионерам;
- внутренне перемещенным лицам;
- жителям зон повышенного военного риска.
Один из ключевых аспектов программы – поддержка украинских производителей. Включение медицинских изделий и лекарств в список разрешенных расходов будет способствовать развитию фармацевтической отрасли Украины. "Эта программа – не только финансовая помощь, но и стимул для украинской экономики", – отметила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.
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