"Тысяча Зеленского" уже доступна украинцам: как подать заявку и когда поступят средства

С сегодняшнего дня, 1 декабря 2024 года, украинцы могут подавать заявки на получение " тысячи Зеленского " через приложение Дія. Средства в размере 1000 гривен можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или передать на благотворительность.

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OBOZ.UA узнал, как подать заявку в рассрочку. Средства будут поступать на специальную карточку "Национального кэшбека". Процедура подачи заявки максимально проста и цифровизирована:

загрузите приложение Дія (или обновите его до последней версии);

(или обновите его до последней версии); войдите в раздел "Национальный кэшбек";

выберите опцию "Открыть карту для выплат";

выберите банк из списка партнеров программы;

после открытия карты активируйте ее в Дії.

Для тех, кто уже имеет карточку "Национального кэшбека", дополнительных действий не требуется: деньги автоматически засчитываются на счет. Для граждан, не имеющих смартфона или доступа к действию, предусмотрены альтернативные способы получения средств:

через Укрпочту: пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить выплаты одновременно с пенсией или соцпомощью;

пенсионеры и люди с инвалидностью смогут получить выплаты одновременно с пенсией или соцпомощью; через банк: опекуны детей, лица старше 65 лет и не имеющие РНОКПП (идентификационного кода) могут обратиться к одному из банков-партнеров программы.

Среди банков-партнеров: ПриватБанк, Monobank, Сбербанк, Райффайзен Банк, а также другие учреждения из списка партнеров. Программа позволяет использовать средства на следующие нужды:

коммунальные услуги (оплата тепла, воды, электроэнергии);

(оплата тепла, воды, электроэнергии); медицинские услуги и лекарства : список включает более 50 украинских фармацевтических производителей;

: список включает более 50 украинских фармацевтических производителей; проезд в транспорте : покупка билетов на "Укрзализныцю", автобусы и т.п.;

: покупка билетов на "Укрзализныцю", автобусы и т.п.; культурные мероприятия : театры, музеи, кинотеатры;

: театры, музеи, кинотеатры; покупка книг украинского производства;

оплата мобильной связи;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ.

"Зимняя поддержка" направлена на поддержку всех граждан Украины, но особое внимание уделяется социально уязвимым группам. А именно:

пенсионерам ;

; внутренне перемещенным лицам ;

; жителям зон повышенного военного риска.

Один из ключевых аспектов программы – поддержка украинских производителей. Включение медицинских изделий и лекарств в список разрешенных расходов будет способствовать развитию фармацевтической отрасли Украины. "Эта программа – не только финансовая помощь, но и стимул для украинской экономики", – отметила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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