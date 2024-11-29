Украинцам с детьми раздадут по 6500 грн: в Минсоце раскрыли детали новых декабрьских выплат

В Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в Минсоце. Так, в ведомстве объяснили, что хотя средства и заявили как пособие на теплую одежду, на самом деле их могут потратить и на другие цели. "Если теплые вещи уже были куплены ранее, родители могут потратить полученные средства на обеспечение других нужд, которых у семей из уязвимых категорий может быть много", - пояснили в ведомстве.

Однако последующие денежные пособия можно было бы потратить только на определенные категории детских товаров (одежду, обувь, книги, лекарства), через направление средств на специальные счета, открытые в банках.

Что касается вопроса контроля, то Национальная социальная сервисная служба (НССУ) будет осуществлять проверку категорий получателей, то есть, чтобы средства получила действительно малообеспеченная семья с детьми или семья-ВПО с детьми (из числа тех, кто является получателями социальных пособий). Но НССУ не будет проверять, потрачены ли средства именно на приобретение теплых вещей.

Деньги поступят на тот же счет, на который уполномоченное лицо семьи получает зачисление по действующим пособиям, никуда для этого обращаться не нужно. "Пока мы все делаем для того, чтобы деньги поступили в первой половине декабря", - сообщают в Минсоце.

Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, программа рассчитана на детей, которые по состоянию на 1 ноября 2024 еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2025-м изменят правила выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст не увеличат, однако ужесточат требования к стажу. В результате, больше украинцев не смогут вовремя выходить на заслуженный отдых.

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