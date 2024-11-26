"Тысячу Зеленского" можно будет увеличить на 100 грн: раскрыт единственный способ

Тысячу гривен от правительства в рамках социальной программы "Зимняя єПідтримка" можно будет получить на карточку "Национальный кешбэк". Рассчитываясь с этой карты, потом можно будет дополнительно получить возврат 10% средств – то есть увеличить эту сумму на 100 гривен.

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Об этом рассказали в одном из госбанков. Получить единовременную государственную помощь смогут украинцы, находящиеся на территории Украины и имеющие карточку "Национальный кешбэк".

Выплата по программе "Зимняя єПідтримка" предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать через действие выплату на свою карточку "Национальный кешбэк" для каждого своего ребенка через действие.

Для получения средств государственной помощи, а также кэшбека за покупку отечественных товаров, после оформления карты нужно перейти в приложение Дія, и в разделе "Сервисы" – "Национальный кешбэк" выбрать для получения средств карту, например, ПриватБанка.

Средства "Зимней єПідтримки" можно потратить онлайн или офлайн. Средства, которые не будут израсходованы до конца 2025 года, вернутся в госбюджет. Их можно потратить на:

донаты ВСУ и благотворительные цели;

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарственных средств и книг;

медицинские услуги;

образование;

транспорт;

мобильная связь;

страхование и т.д.

Прием заявок на получение помощи по программе "Зимняя єПідтримка" начнется в начале декабря в приложении Дія. Для этого нужно будет выбрать в приложении Дія услугу "Зимняя єПідтримка", подать заявку на получение помощи и ожидать зачисления средств на карту "Национальный кешбэк".

Также OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, люди с инвалидностью I и II группы и получающие социальную помощь смогут получить деньги в рамках программы "Зимняя е Поддержка" в отделениях "Укрпочты". Средства выплачивать с декабря 2024 по февраль 2025-го, в том числе и в прифронтовых территориях – получить их можно будет в начале месяца вместе с пенсиями и социальными выплатами.

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