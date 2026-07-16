Украинцы будут пересекать границу по-новому: для кого изменились правила выезда

В Украине изменят правила проверки пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в поездах.

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Об этом говорится в постановлении правительства № 921 от 15 июля 2026 года. Кроме того, контрольные процедуры смогут проводиться и во время стоянки поездов на отдельных станциях, что ускорит процесс пересечения границы и сделает его более удобным для пассажиров.

Какие маршруты охватывает экспериментальный проект

Ягодин — с проведением пограничного и таможенного контроля во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель;

с проведением пограничного и таможенного контроля во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель; Мостиска-2 — с проведением пограничного и таможенного контроля во время движения поездов на участке Львов — Мостиска-2 — Львов.

Это станет расширением соответствующего экспериментального проекта. Ранее такие проверки были возможны только при выезде через станцию Ягодин

Как будет осуществляться пограничный и таможенный контроль

Кроме того, постановление также предусматривает, что пограничный и таможенный контроль может осуществляться:

во время движения пассажирских поездов;

во время их стоянки на станциях Ковель, Мостиска-2, Львов и Ягодин.

Отмечается, что контроль будет проводиться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, перемещающихся через государственную границу Украины.

Как проводятся проверки

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что пересечение границы остается одним из самых чувствительных моментов для пассажиров международных рейсов, особенно в пиковые периоды.

Именно поэтому и была введена проверка документов непосредственно во время движения поезда. Это означает, что пограничники заходят в вагоны и проводят паспортный контроль еще до фактического пересечения границы — благодаря этому поезд не делает длительных технических остановок, а пассажиры экономят от десятков минут до нескольких часов.

С января ускоренный контроль планировалось распространить на девять пар поездов, которые будут курсировать как в направлении выезда из Украины, так и в направлении въезда. Речь идет о 10 поездах в направлении Перемышля и четырех парах поездов в направлении Хелма.

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