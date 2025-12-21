Украинцы могут проехать границу значительно быстрее: в каких поездах УЗ документы проверяют без остановок

"Укрзалізниця" с 2026 года расширяет перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок, что позволит значительно быстрее пересекать границу. Прежде всего это будет касаться рейсов "Киев – Перемышль" и "Киев – Хелм" (ориентировочная стоимость билетов от 1 500-2 000 грн и от 1 400-1 900 грн соответственно).

Видео дня

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью СМИ. Пересечение границы остается одним из самых чувствительных моментов для пассажиров международных рейсов, особенно в пиковые периоды.

Именно поэтому "Укрзалізниця" вместе с Государственной пограничной службой внедряет новый формат контроля, который позволяет существенно сократить время в пути. Речь идет о проверке документов непосредственно во время движения поезда – без длительных стоянок на границе.

Сейчас проверка документов во время движения уже применяется в международных поездах категории "Інтерсіті". Пограничники заходят в вагоны и осуществляют паспортный контроль еще до фактического пересечения границы. Благодаря этому поезд не делает длинных технических остановок, а пассажиры экономят от десятков минут до нескольких часов.

Такой формат требует четкой координации между пограничниками, таможенниками и "Укрзалізницею", однако первые результаты показали, что система работает эффективно и без сбоев. По словам Демченко, с января 2026 года ускоренный контроль планируют распространить еще на девять пар поездов – в целом на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд.

Прежде всего речь идет о поездах "Інтерсіті", следующих в Польшу. На первом этапе система заработает на маршрутах: Киев – Перемышль и Киев – Хелм. Согласно правительственному решению, в перспективе ускоренный пограничный контроль охватит:

10 поездов в направлении Перемышля;

четыре пары поездов (восемь составов) в направлении Хелма.

После запуска все задействованные службы еще некоторое время будут тестировать систему, чтобы отработать возможные технические и организационные нюансы. Отдельно Демченко прокомментировал введение европейской системы въезда/выезда EES, которая предусматривает сбор биометрических данных – отпечатков пальцев и фотографий для граждан третьих стран. Сейчас EES уже действует:

во всех пунктах пропуска Польши на границе с Украиной;

во всех пунктах пропуска со стороны Венгрии;

частично в Румынии и Словакии, где подключение еще продолжается.

Несмотря на дополнительные процедуры, существенного уменьшения пассажиропотока не зафиксировано. По словам представителя ГПСУ, оформление действительно занимает немного больше времени, однако не настолько, чтобы создавать критические задержки или массовые очереди.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с сегодняшнего дня (14 декабря) "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, введя удобные сообщения в страны Европейского Союза (ЕС) из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Днепра и Запорожья. Новый график дает возможность добраться до Берлина, Мюнхена, Вены, Праги и Зальцбурга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!