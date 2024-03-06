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Получал выплаты как беженец: замминистр обороны Джигир во время войны находился в Италии и Великобритании

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
2,2 т.
Джигир получал выплаты как беженец, свидетельствует его декларация

Действующий заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир во время полномасштабной войны находился в Италии, где получал финансовую помощь для беженцев. Выплаты были получены до назначения Джигира на должность: в Италии он пребывал в 2022 году, а замминистра стал в сентябре-2023. Также до вступления в должность он оформлял "беженские" документы и в Великобритании.

Кроме европейской помощи, Джигир также получил 6500 грн помощи по программе єПідтримка. Об этом свидетельствует декларация Джигира за 2022 год как кандидата на должность в Минобороны.

Выплаты Джигира в Италии

Так, в Италии сам Джигир и его гражданская жена Наталья Любинецкая в статусе украинских беженцев получили по 32 985 грн помощи от правительства страны. Такие выплаты назначались лишь тем украинцам, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года.

К слову, кроме Италии, Джигир оформлял свидетельство о временно защите в Великобритании. Британских выплат замминистра не декларировал, однако наличие такого документа свидетельствует о том, что он некоторое время во время войны проживал и в этой стране.

Свидетельства о временной защите Джигира

Также Любинецкая, как и сам Джигир, воспользовалась 6500 грн по программе єПідтримка, которые выплачивались в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эти выплаты осуществлял Кабинет министров Украины.

Джигир получил 6500 грн от Кабмина

Юрий Джигир был назначен на должность заместителя министра обороны Украины 27 сентября 2023 года. Это его не первая работа в Кабмине – с 2018-го по 2020-й год Джигир был заместителем министра финансов.

Покинув Минфин в 2020 году он стал консультантом международных организаций. В частности, работал в составе исследовательских проектов Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, а также Бергенском центра этики и приоритизации в здравоохранении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ради бюджетной экономии планируют ликвидировать ряд министерств и, соответственно, сократить количество министров и других чиновников. Какие именно министерства могут пойти "под нож", пока не известно (предположительно, речь идет о трети ведомств). Однако идея уже подверглась критике – некоторые эксперты уверены: сэкономить существенные средства не получится, а вот эффективность государственного аппарата может просесть.

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