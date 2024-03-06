Получал выплаты как беженец: замминистр обороны Джигир во время войны находился в Италии и Великобритании

Действующий заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир во время полномасштабной войны находился в Италии, где получал финансовую помощь для беженцев. Выплаты были получены до назначения Джигира на должность: в Италии он пребывал в 2022 году, а замминистра стал в сентябре-2023. Также до вступления в должность он оформлял "беженские" документы и в Великобритании.

Кроме европейской помощи, Джигир также получил 6500 грн помощи по программе єПідтримка. Об этом свидетельствует декларация Джигира за 2022 год как кандидата на должность в Минобороны.

Так, в Италии сам Джигир и его гражданская жена Наталья Любинецкая в статусе украинских беженцев получили по 32 985 грн помощи от правительства страны. Такие выплаты назначались лишь тем украинцам, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года.

К слову, кроме Италии, Джигир оформлял свидетельство о временно защите в Великобритании. Британских выплат замминистра не декларировал, однако наличие такого документа свидетельствует о том, что он некоторое время во время войны проживал и в этой стране.

Также Любинецкая, как и сам Джигир, воспользовалась 6500 грн по программе єПідтримка, которые выплачивались в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эти выплаты осуществлял Кабинет министров Украины.

Юрий Джигир был назначен на должность заместителя министра обороны Украины 27 сентября 2023 года. Это его не первая работа в Кабмине – с 2018-го по 2020-й год Джигир был заместителем министра финансов.

Покинув Минфин в 2020 году он стал консультантом международных организаций. В частности, работал в составе исследовательских проектов Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, а также Бергенском центра этики и приоритизации в здравоохранении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ради бюджетной экономии планируют ликвидировать ряд министерств и, соответственно, сократить количество министров и других чиновников. Какие именно министерства могут пойти "под нож", пока не известно (предположительно, речь идет о трети ведомств). Однако идея уже подверглась критике – некоторые эксперты уверены: сэкономить существенные средства не получится, а вот эффективность государственного аппарата может просесть.

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