В Украине готовят ликвидацию министерств и массовые сокращения чиновников: что известно об идее

В Украине ради бюджетной экономии планируют ликвидировать ряд министерств и, соответственно, сократить количество министров и других чиновников. Какие именно министерства могут пойти "под нож", пока не известно (предположительно, речь идет о трети ведомств). Однако идея уже подверглась критике – некоторые эксперты уверены: сэкономить существенные средства не получится, а вот эффективность государственного аппарата может просесть.

Такое мнение, в частности, выразил в комментарии OBOZ.UA экономический эксперт Сергей Фурса. "Это может повлиять на эффективность государственного аппарата. Всегда такие реорганизации приводят к тому, что 3-4 месяца идет парализация работы по всем направлениям", – предупредил он.

Специалист считает, что сокращение числа министерств вряд ли сильно уменьшит нагрузку на госбюджет. В то же время, многие чиновники потеряют работу и будут искать новые варианты трудоустройства, усиливая давление на рынок труда, считает Фурса.

Впрочем, говоря о грядущей реформе правительства в ходе пресс-конференции 4 марта, Денис Шмыгаль отмечал: власти также работают над созданием специального Центра правительства, где и будут сосредоточены административные функции. То есть, вероятно, часть уволенных из министерств чиновников переустроят туда.

"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику. А Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере", – объяснял Шмыгаль.

Он же и отметил, что сокращение затронет "треть министерств", однако не уточнил, какое количество госслужащих будет уволено. В целом, по словам Шмыгаля, все изменения планируются в рамках проведения комплексной реформы правительства.

Ее целью, как объяснял ранее президент Владимир Зеленский, является именно экономия государственных средств. Решения будут приниматься уже весной – в зависимости от ситуации с поступлением помощи от международных партнеров.

"Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства – и это не только о Кабмине – менялась. Уменьшение количества министерств, уменьшение количества министров... Показателем будет то, что мы будем иметь весной", – сказал Зеленский.

По различным подсчетам, в 2024 году только на финансирование армии Украине не будет хватать от 400 до 700 млрд грн. Эту "дыру" невозможно покрыть макрофинансовой помощью из-за границы, т.к. ее нельзя тратить на военные нужды.

В связи с этим Министерство финансов в рамках выполнения требования МВФ уже разработало предложения, как увеличить наполнение бюджета примерно на 40 млрд грн. Однако этой суммы недостаточно, и потому стране нужно искать другие способы преодолеть дефицит военного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине также вступила в действие новая система оплата труда госслужащих, а вакансий госслужбы стало меньше почти на 20 тыс. Сокращение коснулось именно пустых вакансий, которые годами "висят" в госорганах, но должности и оклады работающих чиновников от этого существенно изменились.

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