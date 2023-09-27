Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Украинское правительство 27 сентября назначило трех заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Новоназначенные чиновники будут помогать руководителю оборонного ведомства в цифровизации министерства, вопросах финансов и социальном развитии.

О решениях, принятых в кадровом блоке заседания правительства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Из назначенных на новые должности заместителей двое в разное время работали в других министерствах, третья возглавляла один из ветеранских фондов.

"Правительство сегодня, 27 сентября.2023. Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины назначены: Джигир Юрий Анатольевич – заместителем министра обороны Украины, Калмыкова Наталья Фернандовна – заместителем министра обороны Украины, Черногоренко Екатерина Леонидовна – заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформов и цифровизации", – сообщил Мельничук.

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Так, Юрий Джигир стал замминистра обороны по вопросам финансов. В свое время, в 2018-2020 годах, он уже занимал должность замминистра – правда, в Министерстве финансов в правительстве Алексея Гончарука. В частности, в сфере ответственности Джигира в этот период было внедрение реформ финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.

Новоназначенный замминистра имеет более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии. Именно поэтому его опытом в статусе внештатного советника пользовался украинский Кабмин с 2014 по 2018 годы, а последние три года Джигир консультирует Всемирный Банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.

Наталья Калмыкова займет должность заместителя министра по вопросам социального развития. Ранее этот пост занимала Анна Маляр.

На момент назначения в Министерство обороны Калмыкова работает исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. В 2017-2021 годах она возглавляла военный отдел в фонде "Вернись живым". А незадолго до начала полномасштабного вторжения России, с июня по ноябрь 2021 года, Калмыкова была советницей командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам.

Новоназначенная замминистра окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

Екатерина Черногоренко сменит в должности основателя "Вернись живым" Виталия Дейнегу. За цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию оборонного ведомства будет отвечать проектная менеджер Минцифры. Именно Черногоренко, сообщают СМИ, причастна к запуску таких проектов и цифровых услуг как єМалятко, электронный больничный и внедрение COVID-сертификатов в Дії.

Также Черногоренко руководила проектом "Армия дронов".

"Главный приоритет для новых членов команды – наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством", – прокомментировал новые кадровые решения Кабмина министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, 6 сентября в Верховной Раде был назначен новым министром обороны Рустем Умеров. Он сменил в должности своего предшественника, Алексея Резникова.

В первые дни после назначения новый министр очертил свои приоритеты. Среди них – аудит всех направлений и ориентир на отечественное производство оружия, а также запуск электронного военного билета и единого реестра призывников.