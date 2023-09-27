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Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Лилия Рагуцкая
Новости политики
3 минуты
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Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Украинское правительство 27 сентября назначило трех заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Новоназначенные чиновники будут помогать руководителю оборонного ведомства в цифровизации министерства, вопросах финансов и социальном развитии.

О решениях, принятых в кадровом блоке заседания правительства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Из назначенных на новые должности заместителей двое в разное время работали в других министерствах, третья возглавляла один из ветеранских фондов.

"Правительство сегодня, 27 сентября.2023. Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины назначены: Джигир Юрий Анатольевич – заместителем министра обороны Украины, Калмыкова Наталья Фернандовна – заместителем министра обороны Украины, Черногоренко Екатерина Леонидовна – заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформов и цифровизации", – сообщил Мельничук.

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Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Так, Юрий Джигир стал замминистра обороны по вопросам финансов. В свое время, в 2018-2020 годах, он уже занимал должность замминистра – правда, в Министерстве финансов в правительстве Алексея Гончарука. В частности, в сфере ответственности Джигира в этот период было внедрение реформ финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.

Новоназначенный замминистра имеет более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии. Именно поэтому его опытом в статусе внештатного советника пользовался украинский Кабмин с 2014 по 2018 годы, а последние три года Джигир консультирует Всемирный Банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.

Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Наталья Калмыкова займет должность заместителя министра по вопросам социального развития. Ранее этот пост занимала Анна Маляр.

На момент назначения в Министерство обороны Калмыкова работает исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. В 2017-2021 годах она возглавляла военный отдел в фонде "Вернись живым". А незадолго до начала полномасштабного вторжения России, с июня по ноябрь 2021 года, Калмыкова была советницей командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам.

Новоназначенная замминистра окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

Екатерина Черногоренко сменит в должности основателя "Вернись живым" Виталия Дейнегу. За цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию оборонного ведомства будет отвечать проектная менеджер Минцифры. Именно Черногоренко, сообщают СМИ, причастна к запуску таких проектов и цифровых услуг как єМалятко, электронный больничный и внедрение COVID-сертификатов в Дії.

Также Черногоренко руководила проектом "Армия дронов".

Правительство назначило новых заместителей министра обороны Умерова: что о них известно

"Главный приоритет для новых членов команды – наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством", – прокомментировал новые кадровые решения Кабмина министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, 6 сентября в Верховной Раде был назначен новым министром обороны Рустем Умеров. Он сменил в должности своего предшественника, Алексея Резникова.

В первые дни после назначения новый министр очертил свои приоритеты. Среди них – аудит всех направлений и ориентир на отечественное производство оружия, а также запуск электронного военного билета и единого реестра призывников.

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