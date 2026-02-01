Затронет всех украинцев с картами "Привата": в банке сделали заявление

Государственный ПриватБанк будет бесплатно доставлять украинцам карты – как новые, так и перевыпущенные. При этом страна значения не имеет – банк не будет брать с клиентов деньги за доставку как по Украине, так за границу.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: заказать карту можно в приложении Приват24.

При этом подчеркивается: бесплатной доставка будет в течение всего 2026 года. В Украине же получить карту можно будет:

в отделениях ПриватБанка;

в почтоматах или отделениях "Новой почты".

Напомним: бесплатной доставка карт была и в 2025 году. Однако, по сообщениям самого ПриватБанка, с начала 2026-го эта услуга стала платной:

доставка по Украине стоила 80 грн;

за границу – рассчитывалась при оформлении.

Новым же решением банка плата за доставку карту была отменена. Т.е., произошел откат к ситуации 2025 года.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Прежде всего рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

