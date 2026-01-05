ПриватБанк начал брать деньги за ранее бесплатную услугу: сколько теперь нужно платить
Государственный ПриватБанк отменил бесплатную доставку перевыпущенных банковских карт. С 1 января 2026 года доставка по Украине стоит 80 грн.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: до 31 декабря 2025 года платить не нужно было.
При этом подчеркивается: платной стала также доставка карты за границу. Впрочем, конкретная стоимость услуги буде рассчитываться при оформлении услуги.
"Оформляйте перевыпуск кредитной, дебетовой или премиальной карты. А мы доставим ее по Украине или за границу", – говорится в сообщении.
Как заказать доставку карты ПриватБанк
Доставка по Украине
- В Приват24 Откройте меню "Все счета".
- Выберите карту, которую хотите перевыпустить, и перейдите к ее настройкам.
- Нажмите "Заказать карту" – "Доставка по Украине".
Доставка за границу
- Выберите карту, которую хотите перевыпустить, и перейдите к ее настройкам.
- Нажмите кнопку "Заказать карту" – "Международная".
- Укажите адрес доставки, номер телефона страны, куда вы заказали карту, и email.
- Проверьте данные и нажмите кнопку "Продолжить".
Когда ПриватБанк доставит карту
По Украине – на следующий день. Получить карту можно будет в отделении "Новой почты" или почтамате.
Срок получения карты за границей же будет зависеть от того, какой почтовый оператор будет осуществлять доставку. Так:
- Если "Новая почта" – 7-14 дней.
- Если "Укрпочта" – 7-30 дней.
Доставку каких карт можно заказать
В целом же, рассказали в банке, каждый клиент может сделать до 6 заказов доставки в год. При чем независимо от типа карты.
Всего же для доставки доступны 7 типов карт. В частности:
- "Универсальная".
- "Универсальная Gold".
- Карта для выплат (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.) .
- Карта для выплат Gold (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.).
- Карта Юниора.
- Карта "Ключ к счету".
- Премиальная карта.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ПриватБанке рекомендуют перевыпустить карту тем, кто столкнулся с мошенниками, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.
