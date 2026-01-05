ПриватБанк начал брать деньги за ранее бесплатную услугу: сколько теперь нужно платить

Государственный ПриватБанк отменил бесплатную доставку перевыпущенных банковских карт. С 1 января 2026 года доставка по Украине стоит 80 грн.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: до 31 декабря 2025 года платить не нужно было.

При этом подчеркивается: платной стала также доставка карты за границу. Впрочем, конкретная стоимость услуги буде рассчитываться при оформлении услуги.

"Оформляйте перевыпуск кредитной, дебетовой или премиальной карты. А мы доставим ее по Украине или за границу", – говорится в сообщении.

Как заказать доставку карты ПриватБанк

Доставка по Украине

В Приват24 Откройте меню "Все счета".

Выберите карту, которую хотите перевыпустить, и перейдите к ее настройкам.

Нажмите "Заказать карту" – "Доставка по Украине".

Доставка за границу

Выберите карту, которую хотите перевыпустить, и перейдите к ее настройкам.

Нажмите кнопку "Заказать карту" – "Международная".

Укажите адрес доставки, номер телефона страны, куда вы заказали карту, и email.

Проверьте данные и нажмите кнопку "Продолжить".

Когда ПриватБанк доставит карту

По Украине – на следующий день. Получить карту можно будет в отделении "Новой почты" или почтамате.

Срок получения карты за границей же будет зависеть от того, какой почтовый оператор будет осуществлять доставку. Так:

Если "Новая почта" – 7-14 дней.

Если "Укрпочта" – 7-30 дней.

Доставку каких карт можно заказать

В целом же, рассказали в банке, каждый клиент может сделать до 6 заказов доставки в год. При чем независимо от типа карты.

Всего же для доставки доступны 7 типов карт. В частности:

"Универсальная".

"Универсальная Gold".

Карта для выплат (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.) .

Карта для выплат Gold (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.).

Карта Юниора.

Карта "Ключ к счету".

Премиальная карта.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ПриватБанке рекомендуют перевыпустить карту тем, кто столкнулся с мошенниками, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.

