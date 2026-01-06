В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 162,8 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 января) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

Банк Форвард;

Укрстройинвестбанк;

МР Банк;

Банк Сич;

Мегабанк.

"На этой неделе (5-9 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 162,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 156,3 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства. А кроме того:

на 4,2 млн ​​грн – рава требования по кредитам;

на 2,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам крупного стоит прийти в отделение для получения "новых" карт

Тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

В то же время, рассказали в самом банке, срок действия отдельных карт продлен не будет. Так, исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым:

В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, ПриватБанк отменил бесплатную доставку перевыпущенных банковских карт. С 1 января 2026 года доставка по Украине стоит 80 грн.

