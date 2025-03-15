Зарплаты украинцам пересчитали: кто получит наибольшее повышение

В Украине средняя зарплата, по данным крупных кадровых порталов, составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц средняя зарплата выросла всего на 500 грн. При этом среди областей с наибольшей средней зарплатой, согласно данным work.ua, традиционно на первом месте находится Киевщина (средняя зарплата составляет 26,5 тыс. грн).

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Наибольшими темпами растут зарплаты в сферах "Телекоммуникации и связь" (30 тыс. грн, за месяц средняя зарплата выросла на 9%), "Страхование" (средняя зарплата составила 27,7 тыс. грн и выросла на 7%), "СМИ, издательство и полиграфия" (рост на 7%, до 24 тыс. грн.).

Официальная статистика фиксирует рост заработных плат со значительным опозданием. Последние цифры Государственной службы статистики – за последний квартал прошлого года. При этом статистика показывает значительно лучшие цифры: в четвертом квартале средняя зарплата составляла 24,1 тыс. грн. Но здесь следует отметить, что в конце года традиционно значительно растет средняя зарплата за счет годовых бонусов, выплаты 13-й зарплаты, премий и т. д. Уже в январе официальный размер зарплаты снижается.

Если сравнивать четвертый квартал 2024 года с аналогичным периодом предыдущего года, окажется, что рост средней зарплаты достиг уровня в 25,6%. Это при том, что в некоторых отраслях наблюдается резкое повышение зарплат. Речь идет о таких сферах:

авиационный транспорт (украинские компании работают за границей) – рост на 50,6% до 54,6 тыс. грн;

информация и телекоммуникации – рост на 39,2%, до 57,5 тыс. грн;

сельское хозяйство – рост на 33,9%, до 20,2 тыс. грн;

почтовая и курьерская деятельность – рост на 33,7%, до 17,9 тыс. грн.

На 30,3% выросли зарплаты в строительстве (до 19,4 тыс. грн). Больше растут зарплаты в тех отраслях, где ощущается наибольший дефицит кадров. Это указывает на то, что рост зарплат в первую очередь объясняется необходимостью в условиях конкуренции за работников находить новые кадры.

Согласно с оценками work.ua, в феврале работодатели имели отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей хоть немного и уменьшилось по сравнению с январем, все еще было очень высоким. Все ключевые показатели – количество кандидатов, отзывов и средний показатель конкуренции – держатся на уровне июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров.

Основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько рассказывает в комментарии OBOZ.UA: "Дефицит кадров все еще остро наблюдается на рынке труда. Работодатели ищут специалистов с высокой квалификацией, опытом, готовых работать. А таких специалистов критически не хватает".

"Работодатели активно ищут профессиональных кандидатов, которых очень не хватает на рынке. И далеко не все готовы привлекать менее профессиональных и обучать их. Большие компании уже давно построили систему обучения. А вот меньшие компании пока либо не имеют ресурсов для такого обучения, либо не дошли до этого. Вот у нас, как агентства, запросов очень много, но многие такие запросы не отвечают рыночным условиям", – отмечает Слинько.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева решил обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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