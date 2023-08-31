Украинец отсудил у ПриватБанка тысячи гривен: суд решил, что проценты за использование кредитного лимита списывать нельзя 

Днипровский суд Киева 29 сентября 2023-го принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иски клиент банка заявил, что он нигде не подписывал условия использование кредитного лимита, поэтому считает, что ставка в 3,5% незаконная.

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Как говорится в решении суда №755/2320/23, фактически закон оказался на стороне клиента банка. Суд согласился, что банк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита, так как клиент письменно на них не соглашался. "Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с данным иском в суд", – говорится в материалах дела.

В обоснование исковых требований истец отметил, что условия и правила предоставления банковских услуг в ПриватБанке, размещенные на сайте, не содержат подписи истца и их нельзя расценивать как часть кредитного договор. "Предоставленные ответчиком документы не содержат доказательств заключения между сторонами любого кредитного договора, содержащего цену договора, установленную в форме платы за использование кредитного лимита по ставке 3,5%", – говорится в документе.

В результате суд принял решение:

вернуть списанные со счета клиента средства в сумме 10 185,22 грн

обязать ПриватБанк заплатить судебный сбор в размере 1 тыс. грн.

"Отсутствуют основания полагать, что стороны при заключении договора оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки", – говорится в решении суда.

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