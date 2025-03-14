Ситуация на рынке труда в Украине критически изменилась: что с зарплатами, кого не хватает и за какую работу идет борьба

В Украине, по данным аналитики крупного кадрового портала, рынок труда за время войны успел восстановиться более чем на 90%. По количеству вакансий ситуация стабилизировалась – работы достаточно для всех. Но все еще наблюдается другая проблема – не хватает квалифицированных работников. Далеко не каждый работодатель имеет возможность обучать сотрудников. Поэтому кандидатов, которые сразу готовы выполнять рабочие задачи, приходится переманивать, увеличивая зарплаты.

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О том, что происходит на рынке труда, какие условия предлагают украинцам и к чему следует готовиться – читайте в материале OBOZ.UA.

Зарплаты растут, но дефицит кадров остается ключевой проблемой

В Украине средняя зарплата, по данным крупных кадровых порталов, составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц средняя зарплата выросла всего на 500 грн. При этом среди областей с наибольшей средней зарплатой, согласно данным work.ua, традиционно на первом месте находится Киевщина (средняя зарплата составляет 26,5 тыс. грн).

Наибольшими темпами растут зарплаты в сферах "Телекоммуникации и связь" (30 тыс. грн, за месяц средняя зарплата выросла на 9%), "Страхование" (средняя зарплата составила 27,7 тыс. грн и выросла на 7%), "СМИ, издательство и полиграфия" (рост на 7%, до 24 тыс. грн.).

Официальная статистика фиксирует рост заработных плат со значительным опозданием. Последние цифры Государственной службы статистики – за последний квартал прошлого года. При этом статистика показывает значительно лучшие цифры: в четвертом квартале средняя зарплата составляла 24,1 тыс. грн. Но здесь следует отметить, что в конце года традиционно значительно растет средняя зарплата за счет годовых бонусов, выплаты 13-й зарплаты, премий и т. д. Уже в январе официальный размер зарплаты снижается.

Если сравнивать четвертый квартал 2024 года с аналогичным периодом предыдущего года, окажется, что рост средней зарплаты достиг уровня в 25,6%. Это при том, что в некоторых отраслях наблюдается резкое повышение зарплат. Речь идет о таких сферах:

авиационный транспорт (украинские компании работают за границей) – рост на 50,6% до 54,6 тыс. грн;

информация и телекоммуникации – рост на 39,2%, до 57,5 тыс. грн;

сельское хозяйство – рост на 33,9%, до 20,2 тыс. грн;

почтовая и курьерская деятельность – рост на 33,7%, до 17,9 тыс. грн.

На 30,3% выросли зарплаты в строительстве (до 19,4 тыс. грн). Больше растут зарплаты в тех отраслях, где ощущается наибольший дефицит кадров. Это указывает на то, что рост зарплат в первую очередь объясняется необходимостью в условиях конкуренции за работников находить новые кадры.

Согласно с оценками work.ua, в феврале работодатели имели отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей хоть немного и уменьшилось по сравнению с январем, все еще было очень высоким. Все ключевые показатели – количество кандидатов, отзывов и средний показатель конкуренции – держатся на уровне июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров.

Основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько рассказывает в комментарии OBOZ.UA: "Дефицит кадров все еще остро наблюдается на рынке труда. Работодатели ищут специалистов с высокой квалификацией, опытом, готовых работать. А таких специалистов критически не хватает".

"Работодатели активно ищут профессиональных кандидатов, которых очень не хватает на рынке. И далеко не все готовы привлекать менее профессиональных и обучать их. Большие компании уже давно построили систему обучения. А вот меньшие компании пока либо не имеют ресурсов для такого обучения, либо не дошли до этого. Вот у нас, как агентства, запросов очень много, но многие такие запросы не отвечают рыночным условиям", – отмечает Слинько.

Едва ли не единственная сфера, где вместо дефицита кадров наблюдается конкуренция за рабочие места, – IT. Самый высокий спрос на удаленную работу.

"Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах. Среди других удивительно конкурентных вакансий – копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского языка, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина", – отмечают в отчете work.ua.

Лучшие рабочие места для ветеранов могут создать они сами

Даже частично демобилизация после войны может пополнить рынок труда сотнями тысяч ветеранов. И работодатели, и работающие с ветеранами эксперты по трудоустройству уверены: большинство ветеранов не вернется на свои старые рабочие места.

"У ветеранов изменился подход к тому, с чем они готовы работать, с кем готовы работать. Для них важно, как компании ведут себя по отношению к людям, к рынку, к своим сотрудникам. И ценностная составляющая очень сильно влияет. Я это знаю, потому что очень много сейчас общаемся с ветеранами, мы присоединяемся к программе стажировки ветеранов. Я не уверена, что наши компании также успели так ценностно измениться, как изменились ветераны", – рассказывает Наталья Слинько.

Крупные компании активно развивают программы реинтеграции ветеранов. Детальнее с такими программами можно ознакомиться в списке лучших работодателей по версии OBOZ.UA. Для ветеранов разрабатывают отдельные программы, для них создают инклюзивные рабочие места. Однако, к сожалению, подобную практику пока не использует большинство работодателей.

Процесс адаптации и обучения ветеранов нуждается в инвестициях, а малый и средний бизнес чаще всего ищет тех, кто начнет выполнять рабочие задачи. Если речь идет о работе, которая требует специальных знаний, после длительной паузы в работе в любом случае нужно пройти стажировку, восстановить навыки и ознакомиться с тем, как изменилась ситуация.

Лучший вариант – создавать на государственном уровне для ветеранов доступные возможности для открытия собственного бизнеса, уверена Слинько. "Именно ветераны могли бы создавать рабочие места для других ветеранов, понимая все особенности", – говорит эксперт.

Как говорится в аналитическом докладе Национального института стратегических исследований, 50% ветеранов, которые в настоящее время не проходят службу в Силах обороны Украины, подтвердили желание заняться собственным делом. Вместе с тем более 12% опрошенных ветеранов уже имеют собственное дело, 10% – склонны работать наемными работниками.

Кадровый портал work.ua создал возможность для работодателей в своих вакансиях ставить маркировку "преимущество ветеранам". В феврале количество таких отметок выросло на 18% (по сравнению с январем) – работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам в 4413 вакансиях.

Кстати, Министерство экономики Украины, Государственная служба занятости предоставляют гранты ветеранам. Для участников боевых действий и/или лиц с инвалидностью в результате войны, которые открыли ФЛП, выделяют до 250 тыс. грн при создании одного рабочего места, от 250 тыс. грн до 500 тыс. грн – двух рабочих мест, от 500 тыс. грн до 1 млн грн – четырех рабочих мест. При наличии стажа физического лица – предпринимателя не менее 12 месяцев – софинансирование 30% стоимости проекта собственными или кредитными средствами.