Восьмой рекорд с начала года: цена на золото достигла исторического уровня

Стоимость золота достигла очередного рекорда и вплотную приблизилась к 3000 долларов за унцию. Так на драгоценный металл повлияли опасения инвесторов по увеличению инфляции в США и эскалации торговой войны из-за планов президента Дональда Трампа ввести дополнительные 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия.

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Как сообщает Reuters, 10 февраля курс золота на споте достиг рекордного максимума в $2942,70 за унцию, после чего упал до $2917,80, что все равно на 0,4% больше, чем за прошедшие сутки. На фьючерсных биржах золото выросло на 0,3% – до $2944,10 за унцию.

Это уже восьмой рекорд для золота с начала года. Активнее всего золото росло перед инаугурацией Трампа – из-за опасений относительно его планов на посту президента первой экономики мира. После этого он их лишь подтвердил, что привело к росту глобальной неопределенности, обеспокоенности усилением торговой войны и инфляционного давления. Например, накануне он предупредил тарифы на американские сталь и алюминий на 25%, чтобы укрепить внутреннее производство и создать больше рабочих мест в США.

"Риск глобальной торговой войны создает давление на торговлю физическими (золотыми. – Ред.) слитками и побуждает финансовые рынки получить доступ к золоту в рамках того, что можно условно назвать дедолларизацией. Покупатели несколько чувствительны к цене, поскольку дилеры делают все возможное, чтобы доставить золото в США и избежать потенциальных тарифов на металл", – объясняет аналитик финансовых рынков Capital.com Кайл Родда.

Беспокойство по поводу новых пошлин на импорт золота выражаются на фьючерсном рынке, где ключевые сделки торгуются с премией к спотовой цене около $26. Таким образом, на рынках драгоценных металлов формируется новая "золотая лихорадка", а цены на этот актив приближаются к $3000 за унцию. Новый толчок им может предоставить публикация данных об индексе потребительских цен в США (CPI) и индексе цен от производителей (PPI).

В то же время интерес инвесторов к остальным драгоценным металлам падает: платина подешевела до $986,46 (на 0,7%) за унцию, серебро – до $31,87 (-0,5%). "Хотя опасения касательно пошлин могут поддержать курс серебра, падение промышленного спроса в условиях новых тарифов Трампа ограничивает его рост", – отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине смягчили действовавшие ранее ряд валютных ограничений. В частности, украинский бизнес сможет осуществлять операции с банковскими металлами без их физической поставки за безналичную национальную валюту, а бизнесу позволили возмещать расходы инвесторов из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

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