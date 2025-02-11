Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия: когда тарифы вступят в силу

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 февраля, ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений. Это касается и Канады с Мексикой, которые являются одними из ведущих иностранных поставщиков металлов в страну.

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Об этом пишут Bloomberg и CNN. Отмечается, что хотя Соединенные Штаты и получают большую часть стали из Канады, Бразилии и Мексики, пошлины в основном, хотя и косвенно, направлены против Китая.

"Пошлины, также включающие готовые металлические изделия, призваны прекратить то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, миновать существующие пошлины", – сказано в сообщении.

По словам источника Bloomberg, новые тарифы вступят в силу не сразу, а 4 марта.

Трамп заявил, что такой шаг поможет укрепить внутреннее производство и создать большее количество рабочих мест в США, и предупредил, что ставки пошлины на металл могут возрасти.

"По сути, мы вводим 25-процентную пошлину на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется множество предприятий", – сказал он.

Хотя обнародованные решения не предусматривают исключения для торговых партнеров, Трамп дал понять, что может рассмотреть возможность предоставления льгот для Австралии, отдав должное импорту страной самолетов американского производства.

Ранее мы писали о том, что в ЕС и Канаде готовились защищаться от агрессивной политики администрации США, проявляющейся в частности в дополнительных пошлинах.

Как сообщал OBOZ.UA, пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая, Канады и Мексики, могут нанести болезненный удар бюджетным торговым онлайн-платформам, в частности Temu и Shein. Из-за этого американские покупатели будут вынуждены тратить больше на покупки в интернете.

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