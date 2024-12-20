НБУ переписал валютные ограничения: к чему готовиться бизнесу и "ФОПам"

В Украине смягчили ряд действовавших ранее валютных ограничений. В частности, украинский бизнес сможет осуществлять операции с банковскими металлами без их физической поставки за безналичную национальную валюту, а бизнесу позволили возмещать расходы инвесторов из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Новые правила обусловлены постановлением, принятым правлением НБУ 20 декабря и вступят в силу 21 декабря.

Покупка и продажа банковских металлов

НБУ разрешил бизнесу и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны. Операции разрешено проводить в следующих условиях:

потребность в совершении сделки обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

компании/предприниматели занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

Это позволит обеспечить стабильную работу отечественных производителей в ювелирной отрасли, а также снизит объем импорта готовых ювелирных изделий. Кроме того, это позволит бизнесу непосредственно закупать сырье, а значит, уменьшить производственные затраты.

Покупка валюты для оператора ядерных установок

Операторы ядерных установок могут проще покупать валюту. НБУ отменил требование учитывать остатки средств в иностранной валюте, полученные не позднее 31 октября 2024 г. в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, гарантом по которому является иностранное экспортно-кредитное агентство / иностранное государство через уполномоченное им лицо / иностранное лицо, в состав участников которой входит иностранное правительство.

Такое новшество будет способствовать бесперебойности поставок ядерного топлива. Таким образом это поддержит энергетическую безопасность Украины.

Унификация подходов к оплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям

Украинским компаниям разрешили возмещать расходы, понесенные нерезидентами из-за уплаты купонов по еврооблигациям. Таким образом, все украинские компании, которые привлекали средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, будут иметь одинаковые возможности возместить их.

Впрочем, такие переводы должны выполняться только за счет собственной иностранной валюты компании и за выполнение условий, определенных в постановлении Нацбанка. В НБУ уверены, что это не только не окажет негативного влияния на валютный рынок, но и увеличит вероятность новых привлечений капитала в Украину.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце НБУ уже смягчил валютные ограничения по поддержке международной торговли и программ технической помощи. Кроме того, усилен контроль за репатриацией дивидендов и использованием валютных кредитов, чтобы минимизировать риски для стабильности финансовой системы.

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